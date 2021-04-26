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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/oskar-1729903408.html
В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США
Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" - 93-я по счету - началась в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T03:13
2021-04-26T03:13
культура
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в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" - 93-я по счету - началась в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC.Основная площадка церемонии сегодня - вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса, телевизионные включения также ожидаются из кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и ряда европейских столиц.Из-за пандемии коронавируса церемония проходит перед сравнительно небольшой аудиторией: на "съемочной площадке", а именно так организаторы преподносят сегодняшнее шоу, всего 170 гостей. С тем, чтобы каждый номинант смог получить свой "кусочек" праздника, гости будут приходить в зал в соответствии с определенным организаторами порядке.В числе других мер предосторожности от COVID-19 - обязательные проверки температуры и рекомендация сделать накануне церемонии три теста на коронавирус. Чтобы сделать главную киноночь года как можно более "нормальной" вопреки пандемии, гостям на время трансляции разрешено снимать маски. Это, как отмечают организаторы, соответствует действующим во время пандемии требованиям к проведению киносъемок - люди в кадре могут быть без маски, но на время рекламных включений, когда телетрансляция не ведется, гостям "Оскара" лучше снова ее надеть.Церемонии традиционно предшествовала красная ковровая дорожка "Оскара", от которой в этом году из-за коронавируса отказались многие кинопремии. Основным отличием в этом году стало ограниченное число фотографов и журналистов на ней.Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. Лидером по числу номинаций на "Оскар" в этом году является картина "Манк". Соперничать с ней в категории "Лучший фильм года" будут "Земля кочевников", "Минари", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
https://ria.ru/20210425/produkty-1729819450.html
https://ria.ru/20210425/oskar-1729547905.html
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лос-анджелес, сша, в мире

В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения награды киноакадемии США

03:13 26.04.2021
 
© AP Photo / Invision/Danny MoloshokСтатуэтка "Оскара"
Статуэтка Оскара - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Invision/Danny Moloshok
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" - 93-я по счету - началась в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал ABC.
Основная площадка церемонии сегодня - вокзал Union Station в центре Лос-Анджелеса, телевизионные включения также ожидаются из кинотеатра киноакадемии Dolby Theatre и ряда европейских столиц.
Из-за пандемии коронавируса церемония проходит перед сравнительно небольшой аудиторией: на "съемочной площадке", а именно так организаторы преподносят сегодняшнее шоу, всего 170 гостей. С тем, чтобы каждый номинант смог получить свой "кусочек" праздника, гости будут приходить в зал в соответствии с определенным организаторами порядке.
В числе других мер предосторожности от COVID-19 - обязательные проверки температуры и рекомендация сделать накануне церемонии три теста на коронавирус. Чтобы сделать главную киноночь года как можно более "нормальной" вопреки пандемии, гостям на время трансляции разрешено снимать маски. Это, как отмечают организаторы, соответствует действующим во время пандемии требованиям к проведению киносъемок - люди в кадре могут быть без маски, но на время рекламных включений, когда телетрансляция не ведется, гостям "Оскара" лучше снова ее надеть.
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Награда киноакадемии США "Оскар" вручается ежегодно в 24 категориях за достижения в кинематографе и анимации. Лидером по числу номинаций на "Оскар" в этом году является картина "Манк". Соперничать с ней в категории "Лучший фильм года" будут "Земля кочевников", "Минари", "Отец", "Девушка, подающая надежды", "Суд над чикагской семеркой", "Иуда и черный мессия" и "Звук металла".
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