https://ria.ru/20210426/oruzhie-1730060723.html

Минобороны Чехии ответило на обвинения в хранении запрещенного оружия

Минобороны Чехии ответило на обвинения в хранении запрещенного оружия

Появились спекуляции о том, что на складах в деревне Врбетице хранилось запрещенное оружие, это неправда, что ранее подтвердил и суд, сообщило минобороны Чехии... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T21:06

2021-04-26T21:06

2021-04-26T21:06

россия

минобороны чехии

якуб кулганек

андрей бабиш

чехия

в мире

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ПРАГА, 26 апр – РИА Новости. Появились спекуляции о том, что на складах в деревне Врбетице хранилось запрещенное оружие, это неправда, что ранее подтвердил и суд, сообщило минобороны Чехии в понедельник в Twitter.Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил 17 апреля, что власти страны подозревают спецслужбы РФ в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В Кремле назвали эти обвинения возмутительными и голословными, а в МИД РФ - "маразматическим парадом". Тем не менее из Чехии были высланы 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных чешских дипломатов, и, не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства РФ, дав срок до конца мая.Как заявляли в российском внешнеполитическом ведомстве, Прага в качестве ответа на недружественные действия получила то, "о чем не мечтала даже в страшном сне".

https://ria.ru/20210426/chekhiya-1730059257.html

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россия, минобороны чехии, якуб кулганек, андрей бабиш, чехия, в мире