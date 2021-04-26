Оренбуржье надеется войти в ТОП-3 по объему контейнерных перевозок в КНР
ОРЕНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Оренбуржье занимает 5 место по объемам контейнерных перевозок из Китая с долей 10,7% от общего объема, сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер во время встречи с гендиректором AliExpress Россия Дмитрием Сергеевым.
"На данный момент Оренбургская область занимает 5 место по объемам контейнерных перевозок из Китая с долей 10,7% от общего объема. В планах - войти в топ-3 регионов России", - сообщил губернатор.
Во время встречи Паслер обсудил возможность строительства складов временного хранения на территории Оренбургской области с особым таможенным режимом, так называемых бондовых складов. Такая форма поможет решить проблему обратной загрузки контейнерных поездов, идущих из Европы в Азию, а также существенно усилить транзитный потенциал области. Кроме того, эта модель позволит российским производителям более эффективно использовать свои экспортные возможности.
Представитель интернет-площадки отметил, что в настоящее время компания делает ставку на развитие внутрироссийских продаж, привлечение в бизнес большего количества отечественных продавцов. Стороны обсудили возможность проведения в области обучающего семинара для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также предоставления преференций для оренбургских поставщиков.
"Алиэкспресс является крупнейшей торговой интернет-площадкой в России, поэтому Оренбургская область заинтересована в сотрудничестве и долгосрочном партнёрстве. Оренбуржье может стать стратегическим регионом для доставки грузов компании из Китая в Российскую Федерацию, а также при формировании составов для отправки в Китай. Для нас важно создавать новые рабочие места и формировать все условия, чтобы малые и средние предприятия могли продавать свою продукцию по всему миру", – резюмировал губернатор региона.