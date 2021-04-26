https://ria.ru/20210426/obvinenie-1730006792.html

Подозреваемому в убийстве главы УФСИН по Забайкалью предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве главы УФСИН по Забайкалью предъявили обвинение

Следователи предъявили жителю Забайкалья, задержанному после гибели руководителя главка краевого ФСИН, обвинение в убийстве двух человек из хулиганских... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:03

2021-04-26T16:03

2021-04-26T16:30

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Следователи предъявили жителю Забайкалья, задержанному после гибели руководителя главка краевого ФСИН, обвинение в убийстве двух человек из хулиганских побуждений, он арестован, сообщает регионального СУСК РФ.По данным СК, два человека, в том числе начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов, были подстрелены в субботу в охотничьем доме в Карымском районе Забайкальского края. Подозреваемый, который неофициально работает сторожем в охотничьем хозяйстве, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта произвел по одному выстрелу из гладкоствольного охотничьего ружья в двух мужчин, один из которых скончался на месте, второй - по пути в больницу."Предъявлено обвинение жителю Забайкальского края 1958 года рождения в совершении преступления, предусмотренного п. "а, и" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух человек, совершённое из хулиганских побуждений)... Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.В ходе проведённой проверки показаний на месте задержанный подробно рассказал об обстоятельствах совершённого убийства. Назначен весь комплекс судебных экспертиз, в том числе судебные медицинские и баллистическая, а также психолого-психиатрическая и генотипоскопическая экспертизы. Ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности, отмечается в релизе.Согласно данным сайта УФСИН по Забайкалью, Шихов был назначен руководителем главка в феврале 2018 года. До этого он исполнял обязанности начальника УФСИН Мурманской области. Женат, трое детей.Второй убитый не имеет отношения к ФСИН, это гражданский, сообщало ранее ведомство.

https://ria.ru/20210425/ubiystvo-1729854596.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия