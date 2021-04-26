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США заявили, что стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией
США заявили, что стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией
Соединенные Штаты стремятся к снижению напряженности в отношениях с РФ и не расценивают антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T21:29
2021-04-26T21:49
россия
джон салливан
дженнифер псаки
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к снижению напряженности в отношениях с РФ и не расценивают антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она добавила, что США не рассматривают инструмент санкций как единственный применительно к выстраиванию отношений с Россией и оценке их эффективности.Кроме того, подчеркнула она, в Белом доме никогда не считали, что один пакет антироссийских санкций способен привести к изменениям в поведении РФ на международной арене.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.
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россия, джон салливан, дженнифер псаки, сша, в мире

США заявили, что стремятся снизить напряженность в отношениях с Россией

21:29 26.04.2021 (обновлено: 21:49 26.04.2021)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты стремятся к снижению напряженности в отношениях с РФ и не расценивают антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы считаем, что критически важно привлечь (Россию – ред.) к ответственности за те действия, которые являются неприемлемыми, равно как и большая часть мирового сообщества. Что касается измерения эффективности этих мер, то наши цели: снизить напряженность в отношениях, говорить прямо, когда у нас возникают озабоченности, принимать меры, когда это необходимо, когда мы отвечаем на те их действия, которые считаем неприемлемыми. Но также - искать способ сделать эти отношения предсказуемыми и стабильными", - сказала Псаки на брифинге.

Она добавила, что США не рассматривают инструмент санкций как единственный применительно к выстраиванию отношений с Россией и оценке их эффективности.
Кроме того, подчеркнула она, в Белом доме никогда не считали, что один пакет антироссийских санкций способен привести к изменениям в поведении РФ на международной арене.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финучреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны 10 сотрудников российской дипмиссии.
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На следующий день МИД РФ объявил об ответных мерах, среди которых - соразмерная высылка сотрудников дипмиссии США, прекращение деятельности в стране американских фондов и НПО, подконтрольных госдепартаменту и другим американским госструктурам, закрытие на бессрочной основе въезда в РФ восьми действующим и бывшим чиновникам и деятелям США, а также предложение послу Джону Салливану поехать в Вашингтон на консультации. Глава американской дипмиссии выехал в Вашингтон 22 апреля.
 
РоссияДжон СалливанДженнифер ПсакиСШАВ мире
 
 
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