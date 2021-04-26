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Религия и мировоззрение
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В Киргизии могут запретить массовые молитвы в мечетях
В Киргизии могут запретить массовые молитвы в мечетях
Минздрав Киргизии рекомендовал приостановить богослужения в мечетях из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:25
2021-04-26T12:30
религия и мировоззрение
рамадан
здоровье - общество
киргизия
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БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Минздрав Киргизии рекомендовал приостановить богослужения в мечетях из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.По его словам, также в минздраве заявили о необходимости строгого соблюдения не более 50-процентной заполняемости театров, кинотеатров и ограничения проведения других массовых мероприятий. "Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране", - подчеркнули в кабмине.Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество заболевших превысило 94 тысячи человек. Скончались почти 1,6 тысячи.
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рамадан, здоровье - общество, киргизия

В Киргизии могут запретить массовые молитвы в мечетях

12:25 26.04.2021 (обновлено: 12:30 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВид на город Ош с горы Сулейман-Тоо
Вид на город Ош с горы Сулейман-Тоо - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Минздрав Киргизии рекомендовал приостановить богослужения в мечетях из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.
"Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики предлагает Духовному управлению мусульман Кыргызстана рассмотреть вопрос о временном приостановлении проведения массовых мероприятий, таких, как жума намаз (мусульманская пятничная молитва - ред.) и ифтар (массовый вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан - ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также в минздраве заявили о необходимости строгого соблюдения не более 50-процентной заполняемости театров, кинотеатров и ограничения проведения других массовых мероприятий. "Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране", - подчеркнули в кабмине.
Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество заболевших превысило 94 тысячи человек. Скончались почти 1,6 тысячи.
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