В Киргизии могут запретить массовые молитвы в мечетях
12:25 26.04.2021 (обновлено: 12:30 26.04.2021)
БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Минздрав Киргизии рекомендовал приостановить богослужения в мечетях из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.
"Министерство здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики предлагает Духовному управлению мусульман Кыргызстана рассмотреть вопрос о временном приостановлении проведения массовых мероприятий, таких, как жума намаз (мусульманская пятничная молитва - ред.) и ифтар (массовый вечерний прием пищи во время священного для мусульман месяца Рамадан - ред.)", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также в минздраве заявили о необходимости строгого соблюдения не более 50-процентной заполняемости театров, кинотеатров и ограничения проведения других массовых мероприятий. "Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране", - подчеркнули в кабмине.
Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество заболевших превысило 94 тысячи человек. Скончались почти 1,6 тысячи.