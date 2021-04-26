https://ria.ru/20210426/namaz-1729956650.html

В Киргизии могут запретить массовые молитвы в мечетях

В Киргизии могут запретить массовые молитвы в мечетях

Минздрав Киргизии рекомендовал приостановить богослужения в мечетях из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:25

2021-04-26T12:25

2021-04-26T12:30

религия и мировоззрение

рамадан

здоровье - общество

киргизия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151136/52/1511365225_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_f1c3b82863ea12a91aee46ee2a335072.jpg

БИШКЕК, 26 апр - РИА Новости. Минздрав Киргизии рекомендовал приостановить богослужения в мечетях из-за COVID-19, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе кабмина республики.По его словам, также в минздраве заявили о необходимости строгого соблюдения не более 50-процентной заполняемости театров, кинотеатров и ограничения проведения других массовых мероприятий. "Эти меры необходимы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране", - подчеркнули в кабмине.Первые случаи коронавируса были выявлены в Киргизии в марте 2020 года. На сегодняшний день общее количество заболевших превысило 94 тысячи человек. Скончались почти 1,6 тысячи.

https://ria.ru/20210426/khod-1729954743.html

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамадан, здоровье - общество, киргизия