Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/myanma-1729963959.html
В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме
В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме
В Кремле встревожены происходящим в Мьянме, решительно осуждают действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, и выступают за то, чтобы страна... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:47
2021-04-26T12:47
россия
национальная лига за демократию (нлд)
дмитрий песков
мьянма
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603476773_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_76bd7510b6ecdb37930fe65210e09734.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле встревожены происходящим в Мьянме, решительно осуждают действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, и выступают за то, чтобы страна сама разобралась со своими внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Месяцем ранее Песков, комментируя события в Мьянме, сказал, что в Кремле обеспокоены растущим числом жертв среди гражданского населения и тщательно отслеживают развитие ситуации в этой стране."Мне нечего добавить. Мы весьма встревожены и с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит в Мьянме. Мы решительно осуждаем действия, которые приводят к человеческим жертвам среди мирного гражданского населения", - заявил Песков журналистам в понедельник.Вместе с тем, добавил он, Россия имеет с Мьянмой давние традиционные отношения. "Мы ими дорожим и, конечно же, мы выступаем за то, чтобы Мьянма сама разобралась со своими внутренними проблемами", - подчеркнул представитель Кремля.На просьбу прояснить вопрос по поводу поставок Россией оружия Мьянме, Песков ответил: "Это все, что я могу сказать".Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда Национальной лиги за демократию (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, в стране с момента прихода к власти военных в ходе столкновений погибло 728 человек. Также было задержано более трех тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210422/myanma-1729442797.html
россия
мьянма
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603476773_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_035ada7038b282a92d4740e49652107a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, национальная лига за демократию (нлд), дмитрий песков, мьянма, в мире

В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме

12:47 26.04.2021
 
© AP PhotoУчастники акции протеста против военного переворота сжигают баррикады в Янгоне, Мьянма
Участники акции протеста против военного переворота сжигают баррикады в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле встревожены происходящим в Мьянме, решительно осуждают действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, и выступают за то, чтобы страна сама разобралась со своими внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Месяцем ранее Песков, комментируя события в Мьянме, сказал, что в Кремле обеспокоены растущим числом жертв среди гражданского населения и тщательно отслеживают развитие ситуации в этой стране.
"Мне нечего добавить. Мы весьма встревожены и с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит в Мьянме. Мы решительно осуждаем действия, которые приводят к человеческим жертвам среди мирного гражданского населения", - заявил Песков журналистам в понедельник.
Вместе с тем, добавил он, Россия имеет с Мьянмой давние традиционные отношения. "Мы ими дорожим и, конечно же, мы выступаем за то, чтобы Мьянма сама разобралась со своими внутренними проблемами", - подчеркнул представитель Кремля.
На просьбу прояснить вопрос по поводу поставок Россией оружия Мьянме, Песков ответил: "Это все, что я могу сказать".
Протестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 22.04.2021
22 апреля, 12:55
Военные Мьянмы обвинили Сороса в причастности к беспорядкам в стране
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда Национальной лиги за демократию (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, в стране с момента прихода к власти военных в ходе столкновений погибло 728 человек. Также было задержано более трех тысяч человек.
 
РоссияНациональная лига за демократию (НЛД)Дмитрий ПесковМьянмаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния