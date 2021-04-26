https://ria.ru/20210426/myanma-1729963959.html

В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме

В Кремле прокомментировали ситуацию в Мьянме

В Кремле встревожены происходящим в Мьянме, решительно осуждают действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, и выступают за то, чтобы страна... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:47

2021-04-26T12:47

2021-04-26T12:47

россия

национальная лига за демократию (нлд)

дмитрий песков

мьянма

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603476773_0:275:3071:2002_1920x0_80_0_0_76bd7510b6ecdb37930fe65210e09734.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Кремле встревожены происходящим в Мьянме, решительно осуждают действия, которые приводят к жертвам среди мирного населения, и выступают за то, чтобы страна сама разобралась со своими внутренними проблемами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Месяцем ранее Песков, комментируя события в Мьянме, сказал, что в Кремле обеспокоены растущим числом жертв среди гражданского населения и тщательно отслеживают развитие ситуации в этой стране."Мне нечего добавить. Мы весьма встревожены и с большим вниманием наблюдаем за тем, что происходит в Мьянме. Мы решительно осуждаем действия, которые приводят к человеческим жертвам среди мирного гражданского населения", - заявил Песков журналистам в понедельник.Вместе с тем, добавил он, Россия имеет с Мьянмой давние традиционные отношения. "Мы ими дорожим и, конечно же, мы выступаем за то, чтобы Мьянма сама разобралась со своими внутренними проблемами", - подчеркнул представитель Кремля.На просьбу прояснить вопрос по поводу поставок Россией оружия Мьянме, Песков ответил: "Это все, что я могу сказать".Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда Национальной лиги за демократию (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. По данным Ассоциации помощи политическим заключенным Мьянмы (АППЗ), ведущей ежедневную статистику жертв среди участников протестов, в стране с момента прихода к власти военных в ходе столкновений погибло 728 человек. Также было задержано более трех тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/myanma-1729442797.html

россия

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальная лига за демократию (нлд), дмитрий песков, мьянма, в мире