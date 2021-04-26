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Договоры МСБ с госкомпаниями с начала года превысили триллион рублей
Договоры МСБ с госкомпаниями с начала года превысили триллион рублей
Более 56 тысяч компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) заключили с крупнейшими госзаказчиками договоры на общую сумму более 1 триллиона рублей с начала года,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:48
2021-04-26T14:48
россия
корпорация мсп
вэб
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 56 тысяч компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) заключили с крупнейшими госзаказчиками договоры на общую сумму более 1 триллиона рублей с начала года, сообщили РИА Новости в "Корпорации МСП"."За цифрой 1 триллион рублей стоит большая работа госкомпаний, которые организуют свои закупки таким образом, чтобы в них мог принять участие малый бизнес. Задача корпорации – не только отследить соблюдение квотирования закупок, но и помочь малым компаниям принять участие в конкурсах", - прокомментировал генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич.Для этого корпорация проводит обучающие семинары, где предпринимателям рассказывают, как с нуля и без подготовки участвовать в закупках, какие существуют типовые ошибки, как правильно организовать работу."В период оживления экономической активности госкомпании могут стать для малого бизнеса локомотивом роста. Наша задача, чтобы как можно больше компаний малого и среднего бизнеса включались в этот процесс. Ведь для них это гарантированный рынок сбыта их продукции", – добавил Исаевич.По закону доля закупок у МСБ в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. "Корпорация МСП", входящая в группу ВЭБа, следит за соблюдением этого требования. А в рамках нацпроекта поддержки предпринимательства, который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, объем таких закупок по итогам года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей, а в 2024 году - вырасти до 5 триллионов.
https://ria.ru/20210330/msp-1603529105.html
https://ria.ru/20210421/msp-1729351848.html
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россия, корпорация мсп, вэб, андрей белоусов, экономика

Договоры МСБ с госкомпаниями с начала года превысили триллион рублей

14:48 26.04.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка
 Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 56 тысяч компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) заключили с крупнейшими госзаказчиками договоры на общую сумму более 1 триллиона рублей с начала года, сообщили РИА Новости в "Корпорации МСП".
"За цифрой 1 триллион рублей стоит большая работа госкомпаний, которые организуют свои закупки таким образом, чтобы в них мог принять участие малый бизнес. Задача корпорации – не только отследить соблюдение квотирования закупок, но и помочь малым компаниям принять участие в конкурсах", - прокомментировал генеральный директор "Корпорации МСП" Александр Исаевич.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 20:21
Корпорация МСП призвала снизить плату за победу в госзакупках для МСБ
Для этого корпорация проводит обучающие семинары, где предпринимателям рассказывают, как с нуля и без подготовки участвовать в закупках, какие существуют типовые ошибки, как правильно организовать работу.
"В период оживления экономической активности госкомпании могут стать для малого бизнеса локомотивом роста. Наша задача, чтобы как можно больше компаний малого и среднего бизнеса включались в этот процесс. Ведь для них это гарантированный рынок сбыта их продукции", – добавил Исаевич.
По закону доля закупок у МСБ в компаниях с госучастием не может быть менее 20%. "Корпорация МСП", входящая в группу ВЭБа, следит за соблюдением этого требования. А в рамках нацпроекта поддержки предпринимательства, который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, объем таких закупок по итогам года должен достигнуть 3,8 триллиона рублей, а в 2024 году - вырасти до 5 триллионов.
МСП банк - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 18:40
Корпорация МСП создаст программу поддержки для молодых бизнесменов
 
РоссияКорпорация МСПВЭБАндрей БелоусовЭкономика
 
 
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