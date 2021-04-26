https://ria.ru/20210426/million-1729984398.html

Совладелец "Лукойла" рассказал, куда вложить миллион рублей

Совладелец "Лукойла" рассказал, куда вложить миллион рублей

Вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун посоветовал россиянам класть деньги на депозит в надежный банк, чтобы сохранить их, или вкладывать в надежные РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:12

2021-04-26T14:12

2021-04-26T17:29

леонид федун

лукойл

рбк (медиагруппа)

экономика

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-президент и совладелец "Лукойла" Леонид Федун посоветовал россиянам класть деньги на депозит в надежный банк, чтобы сохранить их, или вкладывать в надежные бумаги, чтобы приумножить."Если у человека есть 1 миллион рублей и он хочет его сохранить, то лучше положить деньги на депозит в банк высшей надежности. Если он хочет на нем что-то заработать, надо искать финансовые инструменты", - сказал Федун в интервью телеканалу РБК."Если вы хотите поиграть на курсах, поскольку видите, что рубль будет дальше слабеть по каким-то причинам, то лучше купить валюту или государственные облигации, поскольку они не обкладываются налогом", - посоветовал он."Если вы хотите использовать более радикальную стратегию, то надо выбрать акции какого-то известного русского эмитента и покупать их в тот момент, когда они сильно падают. Например, в прошлом году акции "Лукойла" падали ниже 50 долларов, сейчас они находятся на уровне 80 долларов и доходили до 90 долларов. Условно, купи по 50 долларов, продавай по 90 долларов, и будет тебе определенное счастье. Заплати налоги и живи спокойно", - добавил вице-президент "Лукойла".При этом Федун предупредил, что акции могли продолжать падать. "Когда идете на финансовый рынок, самое главное - определитесь, зачем. Если вы хотите что-то заработать и вкладываете собственные деньги, вы должны рисковать и понимать, что можете потерять все. Иначе вы ничего не заработаете", - дал он совет новичкам на фондовом рынке.

https://ria.ru/20201225/million-1590865326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид федун, лукойл, рбк (медиагруппа), экономика