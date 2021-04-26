Медведчук заявил об уничтожении интеллектуального потенциала Украины
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на церемонии передачи военнопленных Украине представителями ЛНР и ДНР в Минске. 28 июня 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Украины последовательно уничтожают интеллектуальный потенциал нации, сокращая количество высших учебных заведений, тайно взращивая для себя малообразованных избирателей, считает глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
По словам Медведчука, Всемирный банк уже объявил о выделении Украине шестилетнего займа в размере 200 миллионов долларов на якобы "реформирование" высших учебных заведений, которое приведет, по словам политика, к закрытию многих из них. Медведчук подчеркнул, что под сокращение попадают именно государственные вузы: то есть, "доступа к высшему образованию лишается в первую очередь одаренная молодежь из малообеспеченных семей и льготные категории молодых украинцев".
"Беспредел, творимый властью в сфере образования, является последовательной программой уничтожения интеллектуального потенциала нации. В глазах запада Украина была и благодаря (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому и его команде – останется слаборазвитым аграрным государством, поставщиком дешевой рабочей силы в ЕС", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии в понедельник.
По мнению Медведчука, нынешним властям не интересно обучение украинцев до уровня высококвалифицированных специалистов.
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"Навязываемая западными спонсорами "реформа", завершающая уничтожение когда-то одного из лучших в мире украинского образования, откровенно вскрывает ключевую задачу внешнего управления на Украине: западу на Украине нужны не высокоинтеллектуальные, обладающие критическим мышлением люди, а послушные рабы, способные выполнять простейшие задачи под присмотром назначенных под давлением заокеанских спонсоров менеджеров. Мы уже видим плоды такой политики в наблюдательных советах государственных компаний", - добавил политик.
Медведчук убежден, что власти Украины губят будущее Украины, обесценивают человеческие ресурсы страны, "подспудно взращивая для себя малообразованных избирателей, которыми можно манипулировать с помощью дешевых телесериалов".