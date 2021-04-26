https://ria.ru/20210426/medvedchuk-1729957349.html

Медведчук заявил об уничтожении интеллектуального потенциала Украины

Медведчук заявил об уничтожении интеллектуального потенциала Украины

Власти Украины последовательно уничтожают интеллектуальный потенциал нации, сокращая количество высших учебных заведений, тайно взращивая для себя... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:29

2021-04-26T12:29

2021-04-26T12:29

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

всемирный банк

украина

в мире

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Власти Украины последовательно уничтожают интеллектуальный потенциал нации, сокращая количество высших учебных заведений, тайно взращивая для себя малообразованных избирателей, считает глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.По словам Медведчука, Всемирный банк уже объявил о выделении Украине шестилетнего займа в размере 200 миллионов долларов на якобы "реформирование" высших учебных заведений, которое приведет, по словам политика, к закрытию многих из них. Медведчук подчеркнул, что под сокращение попадают именно государственные вузы: то есть, "доступа к высшему образованию лишается в первую очередь одаренная молодежь из малообеспеченных семей и льготные категории молодых украинцев".По мнению Медведчука, нынешним властям не интересно обучение украинцев до уровня высококвалифицированных специалистов."Навязываемая западными спонсорами "реформа", завершающая уничтожение когда-то одного из лучших в мире украинского образования, откровенно вскрывает ключевую задачу внешнего управления на Украине: западу на Украине нужны не высокоинтеллектуальные, обладающие критическим мышлением люди, а послушные рабы, способные выполнять простейшие задачи под присмотром назначенных под давлением заокеанских спонсоров менеджеров. Мы уже видим плоды такой политики в наблюдательных советах государственных компаний", - добавил политик.Медведчук убежден, что власти Украины губят будущее Украины, обесценивают человеческие ресурсы страны, "подспудно взращивая для себя малообразованных избирателей, которыми можно манипулировать с помощью дешевых телесериалов".

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1729945945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, всемирный банк, украина, в мире