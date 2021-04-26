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Главред "Медузы"* заявил о риске "смерти издания"
Главред "Медузы"* заявил о риске "смерти издания"
Новостной проект "Медуза"* боится, что после признания ее российским Минюстом СМИ-иноагентом от проекта уйдут рекламодатели, а это "означает смерть издания",... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T19:53
2021-04-26T19:55
россия
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новостной проект "Медуза"* боится, что после признания ее российским Минюстом СМИ-иноагентом от проекта уйдут рекламодатели, а это "означает смерть издания", следует из опубликованного порталом заявления главного редактора Ивана Колпакова.Ранее на сайте Минюста РФ появилось сообщение, что "Медуза"* ("юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project") внесена в список СМИ-иноагентов."Маркировка также должна появляться на всех страницах, где размещена реклама. "Медуза"* - частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с "Медузой"* это означает смерть издания", - говорится в заявлении.Добавляется, что авторы, которые работают с "Медузой"*, тоже могут быть признаны иностранными агентами и должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Руководство проекта также опасается, что останется без важных источников и не сможет разговаривать со многими экспертами.В публикации добавляется, что у "Медузы"* сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".* СМИ, признанное иноагентом в России
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россия, общество

Главред "Медузы"* заявил о риске "смерти издания"

19:53 26.04.2021 (обновлено: 19:55 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новостной проект "Медуза"* боится, что после признания ее российским Минюстом СМИ-иноагентом от проекта уйдут рекламодатели, а это "означает смерть издания", следует из опубликованного порталом заявления главного редактора Ивана Колпакова.
Ранее на сайте Минюста РФ появилось сообщение, что "Медуза"* ("юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project") внесена в список СМИ-иноагентов.
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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В Кремле прокомментировали признание "Медузы"* иноагентом
"Маркировка также должна появляться на всех страницах, где размещена реклама. "Медуза"* - частная компания. Мы сами зарабатываем себе на жизнь и гордимся этим. Мы предполагаем, что в течение ближайших недель можем лишиться значительной части рекламодателей. В случае с "Медузой"* это означает смерть издания", - говорится в заявлении.
Добавляется, что авторы, которые работают с "Медузой"*, тоже могут быть признаны иностранными агентами и должны будут отчитываться перед Минюстом обо всех своих доходах и расходах. Руководство проекта также опасается, что останется без важных источников и не сможет разговаривать со многими экспертами.
В публикации добавляется, что у "Медузы"* сейчас нет четкого плана действий, но ее коллектив продолжит "искать выход".
* СМИ, признанное иноагентом в России
 
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