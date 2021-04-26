https://ria.ru/20210426/meduza-1729960195.html

В Кремле прокомментировали признание "Медузы"* иноагентом

В Кремле прокомментировали признание "Медузы"* иноагентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение "Медузы"* в список СМИ-иноагентов, предложил руководствоваться вынесенным решением. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:56

2021-04-26T12:56

2021-04-26T12:56

дмитрий песков

медиа - общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя включение "Медузы"* в список СМИ-иноагентов, предложил руководствоваться вынесенным решением.Ранее на сайте Минюста РФ появилось сообщение о том, что "Медуза"* ("юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA "Medusa Project") внесена в список СМИ-иноагентов."Принято решение законное, которое объявило "Медузу"* иноагентом. Я просто не понимаю, что еще здесь можно добавить?" - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что "Медуза"* действует в интересах какого-либо государства.На уточняющий вопрос о том, есть ли в Кремле понимание, почему именно "Медузу"* признали иноагентом, Песков ответил: "Я здесь не могу ничего объяснить, я только в данном случае предлагаю руководствоваться принятыми решениями".Закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами в РФ, которые занимаются политической деятельностью на средства из-за рубежа, был принят в России в декабре.Документ предусматривает, что физлица, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.Также статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, аккредитованные в РФ, если они будут осуществлять деятельность, связанную с выполнением функций иноагента. Средства массовой информации будут обязаны маркировать материалы физлиц и организаций, имеющих этот статус.В ГД ранее заявляли, что новый проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов не нарушает ничьи конституционные права, инициатива сделает деятельность организаций и лиц с таким статусом прозрачнее. В ОП РФ также отметили, что законопроект не ущемляет интересы гражданского общества.* СМИ, признанное иноагентом в России

https://ria.ru/20210424/reshenie-1729757824.html

https://ria.ru/20210426/shtaby-1729947230.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, медиа - общество