https://ria.ru/20210426/materialy-1729922628.html
ЧП в Суэцком канале подорвало производство одежды в России
ЧП в Суэцком канале подорвало производство одежды в России
Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который блокировал в течение шести дней Суэцкий канал, привела к задержке поставок в Россию материалов для производства... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:54
2021-04-26T09:54
2021-04-26T21:15
инцидент с судном ever given в суэцком канале
россия
суэцкий канал
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который блокировал в течение шести дней Суэцкий канал, привела к задержке поставок в Россию материалов для производства одежды, сообщил в интервью РИА Новости основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля."Да, она (ситуация с судном - ред.) сказалась на поставках. Сейчас сырье для производства либо идет к нам в два раза дольше, либо надо переплачивать в разы, чтобы оно приходило вовремя", - сказал Шишкин.Он также отметил, что, помимо дорогой логистики, на себестоимость одежды оказывает влияние динамика курсов валют. "Большое количество материалов и фурнитуры имеют иностранное происхождение, а материал в себестоимости изделия - примерно 50%, очень существенная доля", - указал собеседник агентства."Сейчас с Минпромторгом России очень активно прорабатывается вопрос импортозамещения тканей и фурнитуры. Вообще, с министерством у нас идет хороший двусторонний диалог, не монолог, они интересуются проблемами отрасли, собирают наши предложения и сообразно своим возможностям к многим вещам прислушиваются, а потом на законодательный уровень их выводят", - сказал Шишкин.По его словам, в настоящее время изучается как приоритетность выпуска тканей, так и другие вопросы - какое необходимо оборудование, мощности и форматы текстильных фабрик. "Но это, конечно же, стратегические вопросы, они решаются не за два месяца. Как я сказал, идут активные обсуждения, и дай Бог, если в этом году проекты будут одобрены и начнут реализовываться", - отметил он.
https://ria.ru/20210413/konfiskatsiya-1728148946.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с судном ever given в суэцком канале, россия, суэцкий канал, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который блокировал в течение шести дней Суэцкий канал
, привела к задержке поставок в Россию
материалов для производства одежды, сообщил в интервью РИА Новости основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин.
Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР
в Роттердам
и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
"Да, она (ситуация с судном - ред.) сказалась на поставках. Сейчас сырье для производства либо идет к нам в два раза дольше, либо надо переплачивать в разы, чтобы оно приходило вовремя", - сказал Шишкин.
Он также отметил, что, помимо дорогой логистики, на себестоимость одежды оказывает влияние динамика курсов валют. "Большое количество материалов и фурнитуры имеют иностранное происхождение, а материал в себестоимости изделия - примерно 50%, очень существенная доля", - указал собеседник агентства.
"Сейчас с Минпромторгом
России очень активно прорабатывается вопрос импортозамещения тканей и фурнитуры. Вообще, с министерством у нас идет хороший двусторонний диалог, не монолог, они интересуются проблемами отрасли, собирают наши предложения и сообразно своим возможностям к многим вещам прислушиваются, а потом на законодательный уровень их выводят", - сказал Шишкин.
По его словам, в настоящее время изучается как приоритетность выпуска тканей, так и другие вопросы - какое необходимо оборудование, мощности и форматы текстильных фабрик. "Но это, конечно же, стратегические вопросы, они решаются не за два месяца. Как я сказал, идут активные обсуждения, и дай Бог, если в этом году проекты будут одобрены и начнут реализовываться", - отметил он.