https://ria.ru/20210426/materialy-1729922628.html

ЧП в Суэцком канале подорвало производство одежды в России

ЧП в Суэцком канале подорвало производство одежды в России

Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который блокировал в течение шести дней Суэцкий канал, привела к задержке поставок в Россию материалов для производства... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T09:54

2021-04-26T09:54

2021-04-26T21:15

инцидент с судном ever given в суэцком канале

россия

суэцкий канал

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603411280_0:306:3096:2048_1920x0_80_0_0_1102dbd9f22afe908657baf3c8c6028a.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация с контейнеровозом Ever Given, который блокировал в течение шести дней Суэцкий канал, привела к задержке поставок в Россию материалов для производства одежды, сообщил в интервью РИА Новости основатель и гендиректор группы компаний "Портновская мануфактура "Shishkin" Дмитрий Шишкин.Контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля."Да, она (ситуация с судном - ред.) сказалась на поставках. Сейчас сырье для производства либо идет к нам в два раза дольше, либо надо переплачивать в разы, чтобы оно приходило вовремя", - сказал Шишкин.Он также отметил, что, помимо дорогой логистики, на себестоимость одежды оказывает влияние динамика курсов валют. "Большое количество материалов и фурнитуры имеют иностранное происхождение, а материал в себестоимости изделия - примерно 50%, очень существенная доля", - указал собеседник агентства."Сейчас с Минпромторгом России очень активно прорабатывается вопрос импортозамещения тканей и фурнитуры. Вообще, с министерством у нас идет хороший двусторонний диалог, не монолог, они интересуются проблемами отрасли, собирают наши предложения и сообразно своим возможностям к многим вещам прислушиваются, а потом на законодательный уровень их выводят", - сказал Шишкин.По его словам, в настоящее время изучается как приоритетность выпуска тканей, так и другие вопросы - какое необходимо оборудование, мощности и форматы текстильных фабрик. "Но это, конечно же, стратегические вопросы, они решаются не за два месяца. Как я сказал, идут активные обсуждения, и дай Бог, если в этом году проекты будут одобрены и начнут реализовываться", - отметил он.

https://ria.ru/20210413/konfiskatsiya-1728148946.html

россия

суэцкий канал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, россия, суэцкий канал, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика