https://ria.ru/20210426/lugansk-1730015946.html

В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны ВСУ

В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:36

2021-04-26T16:36

2021-04-26T17:40

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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в течение суток пять раз открывали огонь по территории республики."В результате нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель республики в СЦКК.По его словам, в понедельник в 12.10 (совпадает с мск) украинские силовики открыли прицельный огонь из стрелкового оружия с позиций в подконтрольном Киеве поселке Луганское по подконтрольному ЛНР поселку Калиновка, в результате чего и получил ранение сотрудник Народной милиции ЛНР.Представители самопровозглашенной Луганской народной республики уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о ранении сотрудника Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729914859.html

https://ria.ru/20210425/donbass-1729877367.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире