В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны ВСУ
16:36 26.04.2021 (обновлено: 17:40 26.04.2021)
© AP Photo / Mstyslav ChernovОполченец в Луганской области. Архивное фото
© AP Photo / Mstyslav Chernov
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в течение суток пять раз открывали огонь по территории республики.
По его словам, в понедельник в 12.10 (совпадает с мск) украинские силовики открыли прицельный огонь из стрелкового оружия с позиций в подконтрольном Киеве поселке Луганское по подконтрольному ЛНР поселку Калиновка, в результате чего и получил ранение сотрудник Народной милиции ЛНР.
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о ранении сотрудника Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК данный факт в оперативном порядке доведен до Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ожидаем должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения режима прекращения огня", - заявил представитель СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.