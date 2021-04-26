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В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны ВСУ
В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:36
2021-04-26T17:40
сцкк
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в течение суток пять раз открывали огонь по территории республики."В результате нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель республики в СЦКК.По его словам, в понедельник в 12.10 (совпадает с мск) украинские силовики открыли прицельный огонь из стрелкового оружия с позиций в подконтрольном Киеве поселке Луганское по подконтрольному ЛНР поселку Калиновка, в результате чего и получил ранение сотрудник Народной милиции ЛНР.Представители самопровозглашенной Луганской народной республики уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о ранении сотрудника Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729914859.html
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили о ранении ополченца при обстреле со стороны ВСУ

16:36 26.04.2021 (обновлено: 17:40 26.04.2021)
 
© AP Photo / Mstyslav ChernovОполченец в Луганской области. Архивное фото
Ополченец в Луганской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в течение суток пять раз открывали огонь по территории республики.
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 08:55
Украинские силовики пять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
"В результате нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Украины ранен военнослужащий Народной милиции ЛНР", - заявил представитель республики в СЦКК.
По его словам, в понедельник в 12.10 (совпадает с мск) украинские силовики открыли прицельный огонь из стрелкового оружия с позиций в подконтрольном Киеве поселке Луганское по подконтрольному ЛНР поселку Калиновка, в результате чего и получил ранение сотрудник Народной милиции ЛНР.
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о ранении сотрудника Народной милиции ЛНР в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Представительством ЛНР в СЦКК данный факт в оперативном порядке доведен до Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ожидаем должной реакции на военные преступления киевских властей и грубые нарушения режима прекращения огня", - заявил представитель СЦКК.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 18:52
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