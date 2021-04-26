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Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска
Иркутский губернатор застрял в лифте больницы Усть-Илимска
Глава Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усть-Илимск застрял в больничном лифте, после инцидента проверят все лифтовое оборудование в... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:43
2021-04-26T10:43
2021-04-26T10:43
игорь кобзев
иркутская область
усть-илимск
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ИРКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Глава Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Усть-Илимск застрял в больничном лифте, после инцидента проверят все лифтовое оборудование в городе."В Усть-Илимске визит в больницу начался с неприятного инцидента. Застрял в лифте, на котором мы ехали на встречу с врачами… Это тревожный сигнал. Дал поручение провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это касается не только медучреждений, но и жилых зданий", - написал Кобзев на своей странице в Instagram.После осмотра городской больницы глава региона отметил, что в прошлом году в медучреждение были куплены диагностический комплекс для УЗИ и два аппарата ИВЛ, но обновление оборудования нужно продолжать. Также Кобзев поручил областному минздраву проработать вопрос о повышении квалификации врачей.
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игорь кобзев, иркутская область, усть-илимск