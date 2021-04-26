https://ria.ru/20210426/lavrov-1729993921.html

Лавров заподозрил Чехию в нарушениях международных договоров

Лавров заподозрил Чехию в нарушениях международных договоров

Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, у МИД есть подозрения, что Прага нарушала международные договоры, заявил... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:56

2021-04-26T14:56

2021-04-26T17:04

россия

якуб кулганек

андрей бабиш

евросоюз

мид чехии

в мире

сергей лавров

чехия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, у МИД есть подозрения, что Прага нарушала международные договоры, заявил глава ведомства Сергей Лавров.Дипломат назвал реакцию чешских политиков "путаными комментариями" и "эмоциональными, не очень вменяемыми заявлениями".Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Чехию назвать вооружения, которые хранились на взорвавшихся в 2014 году складах. По словам президента республики Милоша Земана, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.Земан в воскресенье выступил с чрезвычайным телеобращением, в котором впервые высказался на эту тему. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам президента, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.

https://ria.ru/20210425/vooruzhenie-1729851873.html

https://ria.ru/20210423/chehiya-1729520962.html

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россия, якуб кулганек, андрей бабиш, евросоюз, мид чехии, в мире, сергей лавров, чехия