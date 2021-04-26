Лавров заподозрил Чехию в нарушениях международных договоров
14:56 26.04.2021 (обновлено: 17:04 26.04.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Тегеране
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Евросоюз должен разобраться в инциденте со взрывами на складах оружия во Врбетице, у МИД есть подозрения, что Прага нарушала международные договоры, заявил глава ведомства Сергей Лавров.
Дипломат назвал реакцию чешских политиков "путаными комментариями" и "эмоциональными, не очень вменяемыми заявлениями".
"Также есть существенные указания на то, что нарушались и международные конвенции, в том числе Оттавская конвенция, запрещающая противопехотные мины, и так называемый договор о торговле оружием, участниками которых, как я понимаю, являются все члены Европейского союза", — отметил российский министр.
Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Чехию назвать вооружения, которые хранились на взорвавшихся в 2014 году складах. По словам президента республики Милоша Земана, арсенал принадлежал болгарскому бизнесмену. По данным газеты The New York Times, это Эмилиан Гебрев; мужчина в электронном письме признался изданию, что поставлял оружие на Украину в разгар конфликта в Донбассе, а также подтвердил, что хранил боеприпасы во Врбетице.
Земан в воскресенье выступил с чрезвычайным телеобращением, в котором впервые высказался на эту тему. В частности, он заявил, что в докладе контрразведки нет доказательств или свидетельств того, что на складе побывали агенты иностранных спецслужб. Расследование инцидента, по словам президента, продолжается, полиция и генпрокуратура работают с двумя версиями происшедшего — непрофессиональные действия работников и деятельность иностранных разведок.
Премьер Андрей Бабиш ранее возложил ответственность за ЧП во Врбетице на Москву. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными, а в МИД — "маразматическим парадом". Тем не менее Прага выслала 18 российских дипломатов, на что Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства.
Глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава посольства России, дав срок до конца мая.
По оценкам МИД, в общей сложности к 31 мая численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала, а численность посольства Чехии в Москве — на 16 дипломатов, четырех административно-технических работников и 91 принятого на месте сотрудника.
23 апреля, 08:00Посол отсюда. Чего на самом деле добивается Чехия от России