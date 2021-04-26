https://ria.ru/20210426/kreml-1729965871.html
Кремль отказался комментировать судебные решения по делу ФБК*
Кремль отказался комментировать судебные решения по делу ФБК*
Кремль не комментирует судебные решения, не будет это делать и в случае "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, выполняет функции иноагента в РФ), в отношении... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:54
2021-04-26T12:54
2021-04-26T13:04
политика
россия
фонд борьбы с коррупцией
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кремль не комментирует судебные решения, не будет это делать и в случае "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК, выполняет функции иноагента в РФ), в отношении которого суд рассматривает иск столичной прокуратуры о признании его экстремистской организацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Мосгорсуд в понедельник удовлетворил ходатайство прокуратуры о приостановлении деятельности штабов Алексея Навального в ходе беседы по иску о признании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*, выполняет функции иноагента в РФ) экстремистским."Во-первых, мы никогда не комментируем решения суда. Во-вторых, решения суда еще нет, поэтому здесь нет субстанции, темы для наших комментариев", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле риски злоупотребления и неоправданных преследований сторонников ФБК*, сторонников штабов Алексея Навального, поскольку статья об экстремизме предполагает жесткие ограничения, а у ФБК* тысячи сторонников в России.На уточняющий вопрос, в каком случае эта субстанция может появиться, Песков подчеркнул, что судебные решения в Кремле не комментируют."В целом мы не комментируем судебные решения, не будем это делать и сейчас", - отметил он.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/navalnyy-1729956009.html
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политика, россия, фонд борьбы с коррупцией, дмитрий песков