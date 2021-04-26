https://ria.ru/20210426/kredity-1729964934.html

Оренбургская область избавилась от коммерческих кредитов

Оренбургская область избавилась от коммерческих кредитов

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал в интервью РИА Новости, что регион полностью погасил коммерческие кредиты, у области остались только... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:51

2021-04-26T12:51

2021-04-26T12:51

оренбургская область

россия

денис паслер

кредит

экономика

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал в интервью РИА Новости, что регион полностью погасил коммерческие кредиты, у области остались только бюджетные долги в размере 22 миллиардов рублей.Он отметил, что ситуация в области стабильная, критичной долговой нагрузки для региона нет, и местные власти справляются со всеми проблемами, которые есть.Паслер подчеркнул, что для Оренбуржья актуальны слова президента РФ Владимира Путина о том, что у регионов, у которых нет долговой нагрузки, возможность привлечения инфраструктурных кредитов будет выше и больше. "Так что мы не зря трудились, чтобы ликвидировать полностью коммерческие кредиты и сокращать долг", - сказал оренбургский губернатор.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20210422/poslanie-1729487966.html

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2021

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россия, денис паслер, кредит, экономика