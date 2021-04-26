Оренбургская область избавилась от коммерческих кредитов
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал в интервью РИА Новости, что регион полностью погасил коммерческие кредиты, у области остались только бюджетные долги в размере 22 миллиардов рублей.
"У нас небольшая долговая нагрузка - 22 миллиарда рублей, и, несмотря на все сложности, которые сегодня есть, последние два года мы ее сокращали. Долг у нас находится на низком экономически безопасном уровне", - заявил РИА Новости Паслер, пояснив, что речь идет о бюджетных кредитах.
Он отметил, что ситуация в области стабильная, критичной долговой нагрузки для региона нет, и местные власти справляются со всеми проблемами, которые есть.
"Коммерческих кредитов у нас нет вообще. Мы все полностью погасили. Мы понимали, что этим нужно заниматься, понимали, что это дорого для региона, коммерческие кредиты всегда дорогие. Понимали, что эта нагрузка весомо сокращает возможности, поэтому, конечно, предприняли все усилия, чтобы их погасить", - рассказал агентству губернатор.
Паслер подчеркнул, что для Оренбуржья актуальны слова президента РФ Владимира Путина о том, что у регионов, у которых нет долговой нагрузки, возможность привлечения инфраструктурных кредитов будет выше и больше. "Так что мы не зря трудились, чтобы ликвидировать полностью коммерческие кредиты и сокращать долг", - сказал оренбургский губернатор.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.