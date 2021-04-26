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Краснодарский край
https://ria.ru/20210426/kranodar-1730058565.html
На Кубани запущено голосование по выбору зеленых зон
На Кубани запущено голосование по выбору зеленых зон
Власти Краснодарского края запустили голосование по выбору зеленых зон для благоустройства, сообщает администрация региона. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T20:40
2021-04-26T20:40
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили голосование по выбору зеленых зон для благоустройства, сообщает администрация региона."В следующем году мы планируем привести в порядок 219 зеленых зон. Жители городов и станиц с населением свыше 20 тысяч человек смогут выбрать территории и дизайн-проекты с помощью единой онлайн-платформы. Мы рассчитываем, что такой понятный и удобный способ поможет сделать голосование доступным большому числу людей. От каждого из нас зависит, насколько благоустроенным и комфортным будет его родная улица и станица", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.Уточняется, что жители региона с 26 апреля по 30 мая смогут определить зеленые зоны, которые реконструируют по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году."Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" пройдет на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru. Для участия необходимо иметь учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.) сервиса "Госуслуги". Благодаря этому результаты выбора жителей будут максимально прозрачными и объективными", - уточнили в администрации края.На сайте жители могут выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов для голосования, затем войти через "Госуслуги" или зарегистрироваться, указав в форме регистрации фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердить номер телефона – после ввода телефона на него поступит звонок. Для подтверждения необходимо ввести последние четыре цифры входящего номера."Далее житель выбирает из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустройства, который, по его мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования опубликуют на сайте после завершения голосования", - добавили в ведомстве.Также проголосовать можно в личном кабинете на портале Госуслуг."Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями", - отметили в администрации региона.
https://ria.ru/20210426/krasnodar-1730056273.html
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60
вениамин кондратьев, краснодарский край, общество

На Кубани запущено голосование по выбору зеленых зон

20:40 26.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение рапса в Краснодарском крае
Цветение рапса в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 26 апр - РИА Новости. Власти Краснодарского края запустили голосование по выбору зеленых зон для благоустройства, сообщает администрация региона.
"В следующем году мы планируем привести в порядок 219 зеленых зон. Жители городов и станиц с населением свыше 20 тысяч человек смогут выбрать территории и дизайн-проекты с помощью единой онлайн-платформы. Мы рассчитываем, что такой понятный и удобный способ поможет сделать голосование доступным большому числу людей. От каждого из нас зависит, насколько благоустроенным и комфортным будет его родная улица и станица", – приводятся в сообщении слова главы края Вениамина Кондратьева.
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Уточняется, что жители региона с 26 апреля по 30 мая смогут определить зеленые зоны, которые реконструируют по национальному проекту "Жилье и городская среда" в 2022 году.
"Голосование по проекту "Формирование комфортной городской среды" пройдет на онлайн-платформе 23.gorodsreda.ru. Для участия необходимо иметь учетную запись ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации – ред.) сервиса "Госуслуги". Благодаря этому результаты выбора жителей будут максимально прозрачными и объективными", - уточнили в администрации края.
На сайте жители могут выбрать свое муниципальное образование, ознакомиться со списком объектов для голосования, затем войти через "Госуслуги" или зарегистрироваться, указав в форме регистрации фамилию, имя, отчество, дату рождения, место проживания, адрес электронной почты, подтвердить номер телефона – после ввода телефона на него поступит звонок. Для подтверждения необходимо ввести последние четыре цифры входящего номера.
"Далее житель выбирает из списка общественную территорию или дизайн-проект благоустройства, который, по его мнению, должен быть благоустроен в первую очередь. Результаты голосования опубликуют на сайте после завершения голосования", - добавили в ведомстве.
Также проголосовать можно в личном кабинете на портале Госуслуг.
"Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год. В дальнейшем платформа позволит в оперативном режиме получать аналитику по запросам и потребностям граждан, подскажет, где региону необходимо дополнительно рассказывать о планируемых работах по благоустройству, где нужно активнее общаться с жителями", - отметили в администрации региона.
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