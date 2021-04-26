https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729991670.html

Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса

Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса

Европейский союз активировал механизм гражданской обороны для оказания консолидированной помощи Индии, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса,... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:43

2021-04-26T14:43

2021-04-26T14:44

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

еврокомиссия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Европейский союз активировал механизм гражданской обороны для оказания консолидированной помощи Индии, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Учитывая тяжелую санитарную ситуацию в Индии, был активирован механизм гражданской обороны ЕС. Индия просила предоставить медицинский кислород и лекарства, такие как ремдесивир", - сообщил он.По словам представителя ЕК, Ирландия уже предложила 700 кислородных концентраторов, о намерении помочь объявили также Франция и Германия. "В настоящее время мы обсуждаем помощь Индии через этот механизм с другими странами ЕС. В ближайшие часы и дни мы рассчитываем получить дополнительною помощь для Индии", - пояснил он.Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что новая волна коронавирусной инфекции "обрушилась на страну словно ураган". Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. В последние дни в Индии фиксируется более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.

https://ria.ru/20210425/shtorm-1729896486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, в мире