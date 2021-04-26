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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729991670.html
Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса
Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса
Европейский союз активировал механизм гражданской обороны для оказания консолидированной помощи Индии, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса,... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:43
2021-04-26T14:44
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Европейский союз активировал механизм гражданской обороны для оказания консолидированной помощи Индии, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии."Учитывая тяжелую санитарную ситуацию в Индии, был активирован механизм гражданской обороны ЕС. Индия просила предоставить медицинский кислород и лекарства, такие как ремдесивир", - сообщил он.По словам представителя ЕК, Ирландия уже предложила 700 кислородных концентраторов, о намерении помочь объявили также Франция и Германия. "В настоящее время мы обсуждаем помощь Индии через этот механизм с другими странами ЕС. В ближайшие часы и дни мы рассчитываем получить дополнительною помощь для Индии", - пояснил он.Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что новая волна коронавирусной инфекции "обрушилась на страну словно ураган". Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. В последние дни в Индии фиксируется более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврокомиссия, в мире

Евросоюз поможет Индии в борьбе со вспышкой коронавируса

14:43 26.04.2021 (обновлено: 14:44 26.04.2021)
 
© AP PhotoСкорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия
Скорая помощь возле больницы для лечения пациентов с COVID-19 в Нью-Дели, Индия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo
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БРЮССЕЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Европейский союз активировал механизм гражданской обороны для оказания консолидированной помощи Индии, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии.
"Учитывая тяжелую санитарную ситуацию в Индии, был активирован механизм гражданской обороны ЕС. Индия просила предоставить медицинский кислород и лекарства, такие как ремдесивир", - сообщил он.
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По словам представителя ЕК, Ирландия уже предложила 700 кислородных концентраторов, о намерении помочь объявили также Франция и Германия. "В настоящее время мы обсуждаем помощь Индии через этот механизм с другими странами ЕС. В ближайшие часы и дни мы рассчитываем получить дополнительною помощь для Индии", - пояснил он.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что новая волна коронавирусной инфекции "обрушилась на страну словно ураган". Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано свыше 17,3 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 14 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 192 тысячи человек. В последние дни в Индии фиксируется более 350 тысяч случаев заражения коронавирусом в сутки.
 
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