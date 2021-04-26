https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729938483.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:16

2021-04-26T11:16

2021-04-26T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область - 0,02%", - говорится в сообщении.

республика алтай

еврейская автономная область

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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