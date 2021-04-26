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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:16
2021-04-26T11:16
2021-04-26T11:16
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика алтай
еврейская автономная область
магаданская область
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Прироста коронавируса за сутки нет в Еврейской автономной области, а также Чукотском и Ненецком автономных округах, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,01%, 3. Республика Алтай, Магаданская область - 0,02%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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