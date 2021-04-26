https://ria.ru/20210426/koronavirus-1729898554.html

Исследование: около трети россиян думают, что переболели COVID-19

Исследование: около трети россиян думают, что переболели COVID-19

Около трети россиян с начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T00:31

2021-04-26T00:31

2021-04-26T00:31

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около трети россиян с начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при этом боится лишь каждый седьмой, следует из результатов исследования "Росгосстрах Жизнь" и частной медицинской сети "Инвитро".Исследование проводилось с середины по конец марта. В нем приняли участие 1086 респондентов, из них 49% - мужчины и 51% - женщины из всех федеральных округов.Из них каждый второй отметил, что сталкивался с ухудшением внимания или памяти. При этом больше половины из числа этих респондентов (54%) хотели бы пройти реабилитацию. В то же время, согласно результатам исследования, лишь каждый седьмой (15%) от общего числа участников назвал риск заболеть COVID-19 самым сильным страхом, связанным с пандемией, а 14% респондентов опасаются, что заболеют их близкие.Из общего числа тех, кто не испытывает страхи в связи с пандемией (62%), большинство испытывали их раньше, но в какой-то момент устали бояться. Каждый пятый респондент не боится коронавируса, так как считает, что в регионе его проживания уже сформирован коллективный иммунитет, а каждый седьмой - в связи с тем, что привился, наименьшая доля не боятся пандемии, потому что не верят в опасность коронавируса.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество