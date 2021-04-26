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Исследование: около трети россиян думают, что переболели COVID-19
Исследование: около трети россиян думают, что переболели COVID-19
Около трети россиян с начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:31
2021-04-26T00:31
2021-04-26T00:31
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Около трети россиян с начала пандемии COVID-19 испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при этом боится лишь каждый седьмой, следует из результатов исследования "Росгосстрах Жизнь" и частной медицинской сети "Инвитро".Исследование проводилось с середины по конец марта. В нем приняли участие 1086 респондентов, из них 49% - мужчины и 51% - женщины из всех федеральных округов.Из них каждый второй отметил, что сталкивался с ухудшением внимания или памяти. При этом больше половины из числа этих респондентов (54%) хотели бы пройти реабилитацию. В то же время, согласно результатам исследования, лишь каждый седьмой (15%) от общего числа участников назвал риск заболеть COVID-19 самым сильным страхом, связанным с пандемией, а 14% респондентов опасаются, что заболеют их близкие.Из общего числа тех, кто не испытывает страхи в связи с пандемией (62%), большинство испытывали их раньше, но в какой-то момент устали бояться. Каждый пятый респондент не боится коронавируса, так как считает, что в регионе его проживания уже сформирован коллективный иммунитет, а каждый седьмой - в связи с тем, что привился, наименьшая доля не боятся пандемии, потому что не верят в опасность коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Около трети россиян с начала пандемии COVID-19
испытывали недомогания, которые они могли бы расценить как проявления коронавирусного заболевания, заболеть при этом боится лишь каждый седьмой, следует из результатов исследования "Росгосстрах Жизнь" и частной медицинской сети "Инвитро".
Исследование проводилось с середины по конец марта. В нем приняли участие 1086 респондентов, из них 49% - мужчины и 51% - женщины из всех федеральных округов.
"Респондентам предлагалось ответить на вопрос, испытывали ли они с момента начала пандемии недомогания, которые они могли бы расценить как проявления COVID-19. Положительно ответили 24%. Еще 6% сказали, что подобные недомогания испытывают сейчас. Респондентов не просили уточнить, посещали ли они врача по поводу этих недомоганий", - говорится в сообщении.
Из них каждый второй отметил, что сталкивался с ухудшением внимания или памяти. При этом больше половины из числа этих респондентов (54%) хотели бы пройти реабилитацию. В то же время, согласно результатам исследования, лишь каждый седьмой (15%) от общего числа участников назвал риск заболеть COVID-19 самым сильным страхом, связанным с пандемией, а 14% респондентов опасаются, что заболеют их близкие.
"Куда меньшее количество респондентов называли в качестве самого сильного страха в связи с пандемией страх потери обоняния на долгие месяцы, страх возникновения проблем на работе в случае, если респондент заболеет, страх оказаться в изоляции, страх сохранения сложностей при пересечении границ и другие страхи", - добавляется в сообщении.
Из общего числа тех, кто не испытывает страхи в связи с пандемией (62%), большинство испытывали их раньше, но в какой-то момент устали бояться. Каждый пятый респондент не боится коронавируса, так как считает, что в регионе его проживания уже сформирован коллективный иммунитет, а каждый седьмой - в связи с тем, что привился, наименьшая доля не боятся пандемии, потому что не верят в опасность коронавируса.