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На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей

На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей

Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:58

2021-04-26T16:58

2021-04-26T16:58

москва

происшествия

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."Двадцать пятого апреля в полицию поступило заявление от гражданки Е. о том, что в этот день в период с 14 до 18 часов на выставке по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 4, со стенда произошла пропажа (кража) выставочного экспоната - кольца с бриллиантом (0,5 к) из белого золота, примерной стоимостью 250 тысяч рублей, принадлежащего заявительнице", - говорится в сообщении.По данному факту проводится проверка, добавили в главке.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшая является частным коллекционером, а кража произошла на выставке 46-го Российского антикварного салона в "Гостином дворе".

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москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия