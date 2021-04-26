https://ria.ru/20210426/koltso-1730022688.html
На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей
На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей
Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:58
2021-04-26T16:58
2021-04-26T16:58
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/97803/58/978035860_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_f6f3f5821078d640e1822c25aee80d80.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."Двадцать пятого апреля в полицию поступило заявление от гражданки Е. о том, что в этот день в период с 14 до 18 часов на выставке по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 4, со стенда произошла пропажа (кража) выставочного экспоната - кольца с бриллиантом (0,5 к) из белого золота, примерной стоимостью 250 тысяч рублей, принадлежащего заявительнице", - говорится в сообщении.По данному факту проводится проверка, добавили в главке.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшая является частным коллекционером, а кража произошла на выставке 46-го Российского антикварного салона в "Гостином дворе".
https://ria.ru/20210421/apple-1729346761.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/97803/58/978035860_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_8e560b6ca248c858c9ea7413d79c90a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве
, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Двадцать пятого апреля в полицию поступило заявление от гражданки Е. о том, что в этот день в период с 14 до 18 часов на выставке по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 4, со стенда произошла пропажа (кража) выставочного экспоната - кольца с бриллиантом (0,5 к) из белого золота, примерной стоимостью 250 тысяч рублей, принадлежащего заявительнице", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, добавили в главке.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшая является частным коллекционером, а кража произошла на выставке 46-го Российского антикварного салона в "Гостином дворе".