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На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей
На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей
Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:58
2021-04-26T16:58
москва
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД."Двадцать пятого апреля в полицию поступило заявление от гражданки Е. о том, что в этот день в период с 14 до 18 часов на выставке по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 4, со стенда произошла пропажа (кража) выставочного экспоната - кольца с бриллиантом (0,5 к) из белого золота, примерной стоимостью 250 тысяч рублей, принадлежащего заявительнице", - говорится в сообщении.По данному факту проводится проверка, добавили в главке.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшая является частным коллекционером, а кража произошла на выставке 46-го Российского антикварного салона в "Гостином дворе".
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москва, происшествия

На выставке в "Гостином дворе" украли кольцо за 250 тысяч рублей

16:58 26.04.2021
 
© Фото : KmorozovСтарый Гостиный двор в Москве
Старый Гостиный двор в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Kmorozov
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Кольцо с бриллиантом из белого золота стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке на улице Ильинка в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Двадцать пятого апреля в полицию поступило заявление от гражданки Е. о том, что в этот день в период с 14 до 18 часов на выставке по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 4, со стенда произошла пропажа (кража) выставочного экспоната - кольца с бриллиантом (0,5 к) из белого золота, примерной стоимостью 250 тысяч рублей, принадлежащего заявительнице", - говорится в сообщении.
По данному факту проводится проверка, добавили в главке.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшая является частным коллекционером, а кража произошла на выставке 46-го Российского антикварного салона в "Гостином дворе".
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