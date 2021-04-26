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В Екатеринбурге отменили один из главных обрядов Пасхи
В Екатеринбурге отменили один из главных обрядов Пасхи
Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:18
2021-04-26T12:18
2021-04-26T14:25
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений."С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга", - написал митрополит в своем Telegram-канале.Он добавил, что в пасхальную ночь на 2 мая праздничные службы будут проходить во всех храмах епархии. Также он уточнил, что в Екатеринбурге ожидают прибытия благодатного огня из Иерусалима через Москву.
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telegram (приложение), пасха, москва, екатеринбург, светлое христово воскресение. пасха