https://ria.ru/20210426/khod-1729954743.html

В Екатеринбурге отменили один из главных обрядов Пасхи

В Екатеринбурге отменили один из главных обрядов Пасхи

Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:18

2021-04-26T12:18

2021-04-26T14:25

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Пасхальный крестный ход в Екатеринбурге отменен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений."С пониманием отношусь к сохраняющейся непростой эпидемической ситуации и невозможности согласования прохождения традиционного Крестного хода по улицам Екатеринбурга", - написал митрополит в своем Telegram-канале.Он добавил, что в пасхальную ночь на 2 мая праздничные службы будут проходить во всех храмах епархии. Также он уточнил, что в Екатеринбурге ожидают прибытия благодатного огня из Иерусалима через Москву.

https://ria.ru/20210421/ogon-1729152969.html

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2021

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