https://ria.ru/20210426/kazan-1729978914.html
В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля
В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля
Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:44
2021-04-26T13:44
2021-04-26T13:44
казань
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, где по Кремлевской дамбе в Казани движется автомобиль Toyota, на крыше которого стоит мужчина с веслом."При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений. Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД, с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину во вменяемых правонарушениях все участники данного происшествия признали", - говорится в сообщении.В результате, в отношении водителей и пассажиров составлено 9 административных протоколов на общую сумму 10,5 тысячи рублей. "Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения, водители – за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200106/1562794143.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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казань, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости.
Сотрудники ГИБДД Казани
привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, где по Кремлевской дамбе в Казани движется автомобиль Toyota, на крыше которого стоит мужчина с веслом.
"При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений. Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД, с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину во вменяемых правонарушениях все участники данного происшествия признали", - говорится в сообщении.
В результате, в отношении водителей и пассажиров составлено 9 административных протоколов на общую сумму 10,5 тысячи рублей. "Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения, водители – за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины", - подчеркивается в сообщении.