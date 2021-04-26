https://ria.ru/20210426/kazan-1729978914.html

В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля

В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля

Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:44

2021-04-26T13:44

2021-04-26T13:44

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713719_257:0:2979:1531_1920x0_80_0_0_3c18bdf291971189dcc3d1dd807a2d3e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, где по Кремлевской дамбе в Казани движется автомобиль Toyota, на крыше которого стоит мужчина с веслом."При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений. Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД, с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину во вменяемых правонарушениях все участники данного происшествия признали", - говорится в сообщении.В результате, в отношении водителей и пассажиров составлено 9 административных протоколов на общую сумму 10,5 тысячи рублей. "Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения, водители – за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20200106/1562794143.html

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, происшествия