Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/kazan-1729978914.html
В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля
В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля
Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:44
2021-04-26T13:44
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713719_257:0:2979:1531_1920x0_80_0_0_3c18bdf291971189dcc3d1dd807a2d3e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, где по Кремлевской дамбе в Казани движется автомобиль Toyota, на крыше которого стоит мужчина с веслом."При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений. Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД, с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину во вменяемых правонарушениях все участники данного происшествия признали", - говорится в сообщении.В результате, в отношении водителей и пассажиров составлено 9 административных протоколов на общую сумму 10,5 тысячи рублей. "Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения, водители – за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20200106/1562794143.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713719_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_333d5ca80643a623b4a371b5dd6068d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
казань, происшествия

В Казани оштрафовали мужчину с веслом, ехавшего на крыше автомобиля

13:44 26.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД
Сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Сотрудники ГИБДД Казани привлекли к ответственности блогеров за нарушение правил дорожного движения во время съемки ролика со стоящим на крыше движущегося автомобиля мужчины, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, где по Кремлевской дамбе в Казани движется автомобиль Toyota, на крыше которого стоит мужчина с веслом.
"При изучении материала было установлено, что в съемке ролика участвовало пять человек: три водителя и два пассажира, в действиях которых установлен состав административных правонарушений. Правонарушители были приглашены в подразделение ГИБДД, с ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения правил дорожного движения. Вину во вменяемых правонарушениях все участники данного происшествия признали", - говорится в сообщении.
В результате, в отношении водителей и пассажиров составлено 9 административных протоколов на общую сумму 10,5 тысячи рублей. "Пассажиры были привлечены к административной ответственности за нарушение пассажиром транспортного средства правил дорожного движения, водители – за движение по автобусной полосе, опасное вождение, перевозку пассажиров вне кабины", - подчеркивается в сообщении.
Игорь во время пешего похода - РИА Новости, 1920, 06.01.2020
6 января 2020, 08:00
"Я ведь мог умереть". Эксперименты, которые лучше не повторять
 
КазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния