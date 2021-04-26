Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210426/kapremont-1729995432.html
Идеи молодежи используют при капремонте МКД в Липецкой области
Идеи молодежи используют при капремонте МКД в Липецкой области
Идеи молодых липчан – победителей первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту "Build CUP" будут использованы в ходе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T15:13
2021-04-26T15:13
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729997778_79:174:955:667_1920x0_80_0_0_0a8508db5c0a8a55ca6571989e94381f.jpg
ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Идеи молодых липчан – победителей первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту "Build CUP" будут использованы в ходе капремонте многоквартирных домов, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, Инженерно-строительный чемпионат по капитальному ремонту "Build CUP" проходил впервые. В командах-участницах было заявлено по четыре человека, каждый из которых выполнял свою роль при решении кейса – строитель, энергетик, дизайнер и экономист. Задание было абсолютно идентичным для всех команд. Для студентов также провели провели мастер-классы, на которых эксперты рассказали о современных тенденциях в отделке фасадов, социальной составляющей капитального ремонта и энергоэффективности в строительстве.Артамонов отметил, что в рамках конкурса молодежь должна была отвечать на взрослые вопросы - как снизить потребление энергетических ресурсов или как повысить лояльность жителей к организациям ЖКХ. По итогам конкурса победители получили грант на обучение в размере 100 тысяч рублей, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта в 2022 году.
https://ria.ru/20210423/blagoustroystvo-1729583404.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729997778_223:175:879:667_1920x0_80_0_0_3aa76e900ac5feb14983a1aa2474f070.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Идеи молодежи используют при капремонте МКД в Липецкой области

15:13 26.04.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиИдеи молодых липчан – победителей "Build Cup" будут реализованы в ходе капремонта
Идеи молодых липчан – победителей Build Cup будут реализованы в ходе капремонта - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Идеи молодых липчан – победителей первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту "Build CUP" будут использованы в ходе капремонте многоквартирных домов, сообщил глава региона Игорь Артамонов
По его словам, Инженерно-строительный чемпионат по капитальному ремонту "Build CUP" проходил впервые. В командах-участницах было заявлено по четыре человека, каждый из которых выполнял свою роль при решении кейса – строитель, энергетик, дизайнер и экономист. Задание было абсолютно идентичным для всех команд. Для студентов также провели провели мастер-классы, на которых эксперты рассказали о современных тенденциях в отделке фасадов, социальной составляющей капитального ремонта и энергоэффективности в строительстве.
Улица Фрунзе в Липецке - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 10:37Липецкая область
Липчанам предлагают выбрать общественные территории для благоустройства
Артамонов отметил, что в рамках конкурса молодежь должна была отвечать на взрослые вопросы - как снизить потребление энергетических ресурсов или как повысить лояльность жителей к организациям ЖКХ. По итогам конкурса победители получили грант на обучение в размере 100 тысяч рублей, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта в 2022 году.
"Мы должны готовить конкурентоспособных специалистов, которые смогут ответить на современные вызовы", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния