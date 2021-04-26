https://ria.ru/20210426/kapremont-1729995432.html

Идеи молодежи используют при капремонте МКД в Липецкой области

Идеи молодежи используют при капремонте МКД в Липецкой области

Идеи молодых липчан – победителей первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту "Build CUP" будут использованы в ходе... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T15:13

2021-04-26T15:13

2021-04-26T15:13

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Идеи молодых липчан – победителей первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту "Build CUP" будут использованы в ходе капремонте многоквартирных домов, сообщил глава региона Игорь АртамоновПо его словам, Инженерно-строительный чемпионат по капитальному ремонту "Build CUP" проходил впервые. В командах-участницах было заявлено по четыре человека, каждый из которых выполнял свою роль при решении кейса – строитель, энергетик, дизайнер и экономист. Задание было абсолютно идентичным для всех команд. Для студентов также провели провели мастер-классы, на которых эксперты рассказали о современных тенденциях в отделке фасадов, социальной составляющей капитального ремонта и энергоэффективности в строительстве.Артамонов отметил, что в рамках конкурса молодежь должна была отвечать на взрослые вопросы - как снизить потребление энергетических ресурсов или как повысить лояльность жителей к организациям ЖКХ. По итогам конкурса победители получили грант на обучение в размере 100 тысяч рублей, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта в 2022 году.

https://ria.ru/20210423/blagoustroystvo-1729583404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов