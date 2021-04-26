https://ria.ru/20210426/istoschenie-1729900729.html
Названы признаки истощения организма
Названы признаки истощения организма
Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T01:31
2021-04-26T01:31
2021-04-26T02:23
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского диетолога Клариссу Ленхерр.Изменения в настроении — один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит после полноценного сна.Признаком истощения является и так называемый "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.Помимо прочего, об истощении могут свидетельствовать резкие колебания веса на фоне переутомления. Стоит также обратить внимание на состояние кожи: если она стала сухой и тусклой, это повод для беспокойства.Ранее британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме.Стало также известно, что синдром хронической усталости может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или проблем с щитовидной железой.
https://ria.ru/20190319/1551905805.html
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здоровье, весь мир
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные британского
диетолога Клариссу Ленхерр.
Изменения в настроении — один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит после полноценного сна.
Признаком истощения является и так называемый "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.
Помимо прочего, об истощении могут свидетельствовать резкие колебания веса на фоне переутомления. Стоит также обратить внимание на состояние кожи: если она стала сухой и тусклой, это повод для беспокойства.
Ранее британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме.
Стало также известно, что синдром хронической усталости может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или проблем с щитовидной железой.