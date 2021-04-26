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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210426/istoschenie-1729900729.html
Названы признаки истощения организма
Названы признаки истощения организма
Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T01:31
2021-04-26T02:23
наука
здоровье
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского диетолога Клариссу Ленхерр.Изменения в настроении — один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит после полноценного сна.Признаком истощения является и так называемый "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.Помимо прочего, об истощении могут свидетельствовать резкие колебания веса на фоне переутомления. Стоит также обратить внимание на состояние кожи: если она стала сухой и тусклой, это повод для беспокойства.Ранее британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме.Стало также известно, что синдром хронической усталости может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или проблем с щитовидной железой.
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здоровье, весь мир

Названы признаки истощения организма

01:31 26.04.2021 (обновлено: 02:23 26.04.2021)
 
© Depositphotos / AlexShadyukИстощение
Истощение - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Depositphotos / AlexShadyuk
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Существуют несколько признаков, по которым можно отличить патологическое истощение организма от усталости. Об этом пишет Express со ссылкой на данные британского диетолога Клариссу Ленхерр.
Изменения в настроении — один из признаков такого явления. Они могут проявляться в отстраненности, тревожности, депрессии. К тому же беспокойство должна вызывать усталость, которая не проходит после полноценного сна.
Признаком истощения является и так называемый "мозговой туман": человеку становится трудно думать и рассуждать, наблюдаются проблемы с концентрацией.
Помимо прочего, об истощении могут свидетельствовать резкие колебания веса на фоне переутомления. Стоит также обратить внимание на состояние кожи: если она стала сухой и тусклой, это повод для беспокойства.
Синдром хронической усталости - РИА Новости, 1920, 19.03.2019
19 марта 2019, 08:00Наука
Ученые рассказали, как победить хроническую усталость
Ранее британские и нидерландские ученые выяснили, что причиной умственной усталости, снижения внимания и когнитивных способностей могут быть воспалительные процессы в организме.
Стало также известно, что синдром хронической усталости может развиваться не из-за нарушений в работе иммунной системы, а из-за недостатка йода или проблем с щитовидной железой.
 
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