https://ria.ru/20210426/gospital-1729920730.html
Ликвидатор аварии на ЧАЭС вспомнил, как лежал в госпитале с пострадавшими
Ликвидатор аварии на ЧАЭС вспомнил, как лежал в госпитале с пострадавшими
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал РИА Новости о страшных последствиях работы в зоне... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:41
2021-04-26T09:41
2021-04-26T09:41
чернобыльская аэс
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149739/42/1497394220_0:171:3001:1859_1920x0_80_0_0_0d1fc893308dd0de01389e639a45b20e.jpg
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал РИА Новости о страшных последствиях работы в зоне отчуждения сразу после катастрофы.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек."К вечеру того дня, практически все почувствовали себя плохо, у всех были тошнота, головокружение, у многих была кровь из носа, у кого-то даже кровь из глаз", - рассказал Александр о работе на одном из блокпостов в зоне отчуждения в августе 1986 года.Он отметил, что вместе с другими студентами провел в Чернобыльской зоне все лето, и только после того, как молодым людям стало плохо, их вернули обратно в Киев.По возвращению столицу республики Александр попал в госпиталь, где лечили пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Вот тогда, в госпитале, мне стало страшно. Я увидел, как люди мрут как мухи. Я не видел тех, с кого слезала кожа, как в американском фильме, но я видел тех, кого покидали силы. Это странное ощущение, когда ты видишь, как человека покидают силы", - рассказал Александр.
https://ria.ru/20210426/chaes-1729903086.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149739/42/1497394220_147:0:2852:2029_1920x0_80_0_0_83dd15c8ca8d51a2aedb6fe363ec3420.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чернобыльская аэс, киев, украина, в мире
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал РИА Новости о страшных последствиях работы в зоне отчуждения сразу после катастрофы.
Авария на Чернобыльской АЭС
произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине
, в Белоруссии
и России
, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек.
"К вечеру того дня, практически все почувствовали себя плохо, у всех были тошнота, головокружение, у многих была кровь из носа, у кого-то даже кровь из глаз", - рассказал Александр о работе на одном из блокпостов в зоне отчуждения в августе 1986 года.
Он отметил, что вместе с другими студентами провел в Чернобыльской зоне все лето, и только после того, как молодым людям стало плохо, их вернули обратно в Киев
.
По возвращению столицу республики Александр попал в госпиталь, где лечили пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Вот тогда, в госпитале, мне стало страшно. Я увидел, как люди мрут как мухи. Я не видел тех, с кого слезала кожа, как в американском фильме, но я видел тех, кого покидали силы. Это странное ощущение, когда ты видишь, как человека покидают силы", - рассказал Александр.