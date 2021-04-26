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Ликвидатор аварии на ЧАЭС вспомнил, как лежал в госпитале с пострадавшими
Ликвидатор аварии на ЧАЭС вспомнил, как лежал в госпитале с пострадавшими
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал РИА Новости о страшных последствиях работы в зоне... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T09:41
2021-04-26T09:41
чернобыльская аэс
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал РИА Новости о страшных последствиях работы в зоне отчуждения сразу после катастрофы.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек."К вечеру того дня, практически все почувствовали себя плохо, у всех были тошнота, головокружение, у многих была кровь из носа, у кого-то даже кровь из глаз", - рассказал Александр о работе на одном из блокпостов в зоне отчуждения в августе 1986 года.Он отметил, что вместе с другими студентами провел в Чернобыльской зоне все лето, и только после того, как молодым людям стало плохо, их вернули обратно в Киев.По возвращению столицу республики Александр попал в госпиталь, где лечили пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Вот тогда, в госпитале, мне стало страшно. Я увидел, как люди мрут как мухи. Я не видел тех, с кого слезала кожа, как в американском фильме, но я видел тех, кого покидали силы. Это странное ощущение, когда ты видишь, как человека покидают силы", - рассказал Александр.
https://ria.ru/20210426/chaes-1729903086.html
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чернобыльская аэс, киев, украина, в мире

Ликвидатор аварии на ЧАЭС вспомнил, как лежал в госпитале с пострадавшими

09:41 26.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанкВертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Игорь Костин
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции киевлянин Александр рассказал РИА Новости о страшных последствиях работы в зоне отчуждения сразу после катастрофы.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек.
"К вечеру того дня, практически все почувствовали себя плохо, у всех были тошнота, головокружение, у многих была кровь из носа, у кого-то даже кровь из глаз", - рассказал Александр о работе на одном из блокпостов в зоне отчуждения в августе 1986 года.
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Он отметил, что вместе с другими студентами провел в Чернобыльской зоне все лето, и только после того, как молодым людям стало плохо, их вернули обратно в Киев.
По возвращению столицу республики Александр попал в госпиталь, где лечили пострадавших от аварии на ЧАЭС. "Вот тогда, в госпитале, мне стало страшно. Я увидел, как люди мрут как мухи. Я не видел тех, с кого слезала кожа, как в американском фильме, но я видел тех, кого покидали силы. Это странное ощущение, когда ты видишь, как человека покидают силы", - рассказал Александр.
 
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