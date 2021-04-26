https://ria.ru/20210426/golikova-1730025032.html

Голикова призвала сохранить контроль за ношением масок в ТЦ

Голикова призвала сохранить контроль за ношением масок в ТЦ

Контроль температуры и ношения масок в торговых центрах надо сохранить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:05

2021-04-26T17:05

2021-04-26T17:57

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татьяна голикова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Контроль температуры и ношения масок в торговых центрах надо сохранить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник.По ее словам, сегодня надо сохранить масочный режим, контроль за ним и соблюдением социальной дистанции. Также необходима регулярная дезинфекционная обработка общественного транспорта, отметила она."Кроме того, нужно сохранить те меры безопасности, которые и сейчас применяются в торговых центрах: это термометрия на входе, контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекционная обработка", - сказала вице-премьер.Она добавила, что федеральный оперштаб по коронавирусу дал поручение оперштабам в регионах организовать работу системы здравоохранения в праздничные выходные и нерабочие дни, определить количество дежурных бригад, которые должны обеспечивать оказание медпомощи населению, работу лабораторий по тестированию на COVID-19, необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

https://ria.ru/20210426/vaktsinatsiya-1730012727.html

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2021

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