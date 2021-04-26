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Голикова призвала сохранить контроль за ношением масок в ТЦ
Голикова призвала сохранить контроль за ношением масок в ТЦ
Контроль температуры и ношения масок в торговых центрах надо сохранить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:05
2021-04-26T17:57
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Контроль температуры и ношения масок в торговых центрах надо сохранить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник.По ее словам, сегодня надо сохранить масочный режим, контроль за ним и соблюдением социальной дистанции. Также необходима регулярная дезинфекционная обработка общественного транспорта, отметила она."Кроме того, нужно сохранить те меры безопасности, которые и сейчас применяются в торговых центрах: это термометрия на входе, контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекционная обработка", - сказала вице-премьер.Она добавила, что федеральный оперштаб по коронавирусу дал поручение оперштабам в регионах организовать работу системы здравоохранения в праздничные выходные и нерабочие дни, определить количество дежурных бригад, которые должны обеспечивать оказание медпомощи населению, работу лабораторий по тестированию на COVID-19, необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Голикова призвала сохранить контроль за ношением масок в ТЦ

17:05 26.04.2021 (обновлено: 17:57 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзмерение температуры на входе в пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Измерение температуры на входе в пункт вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Контроль температуры и ношения масок в торговых центрах надо сохранить, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в понедельник.
По ее словам, сегодня надо сохранить масочный режим, контроль за ним и соблюдением социальной дистанции. Также необходима регулярная дезинфекционная обработка общественного транспорта, отметила она.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 16:26Распространение коронавируса
Вакцинация от COVID-19 не прервется в праздничные дни, заявила Голикова
"Кроме того, нужно сохранить те меры безопасности, которые и сейчас применяются в торговых центрах: это термометрия на входе, контроль за соблюдением масочного режима и дезинфекционная обработка", - сказала вице-премьер.
Она добавила, что федеральный оперштаб по коронавирусу дал поручение оперштабам в регионах организовать работу системы здравоохранения в праздничные выходные и нерабочие дни, определить количество дежурных бригад, которые должны обеспечивать оказание медпомощи населению, работу лабораторий по тестированию на COVID-19, необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты.
 
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