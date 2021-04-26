https://ria.ru/20210426/golikova-1729971905.html

Голикова рассказала о летнем отдыхе детей в 2020 году

Голикова рассказала о летнем отдыхе детей в 2020 году

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 2020 год был сложным, летним отдыхом было охвачено маленькое число детей - всего 891,5 тысячи детей, почти в 6 раз РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:15

2021-04-26T13:15

2021-04-26T13:15

россия

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 2020 год был сложным, летним отдыхом было охвачено маленькое число детей - всего 891,5 тысячи детей, почти в 6 раз меньше, чем обычно."Хочу сказать, что 2020 год был сложным, мы это все хорошо знаем, к сожалению, летним отдыхом было охвачено очень маленькое количество детей. Это было всего 891,5 тысячи деток. Из них 13,2 тысячи это были дети-инвалиды, и 14 тысяч детей - это дети со сложной жизненной ситуацией. Это почти в 6 раз меньше, чем традиционно во время летней оздоровительной кампании", - сказала она на совещании с вице-премьерами.

https://ria.ru/20210421/otdykh-1729236599.html

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2021

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россия, татьяна голикова, общество