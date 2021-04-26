https://ria.ru/20210426/geroy-1729944431.html

Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем

Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что не считает себя героем, а... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T11:39

2021-04-26T11:39

2021-04-26T11:39

чернобыльская аэс

украина

происшествия

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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что не считает себя героем, а события, связанные с пребыванием в зоне отчуждения, предпочел бы забыть.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек.Он уточнил, что летом 1986 года работал в нескольких местах в 30-километровой зоне отчуждения, в частности занимался строительством, входил в группу дозиметристов, а также работал на одном из блокпостов.

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729922875.html

украина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чернобыльская аэс, украина, происшествия