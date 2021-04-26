Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем
© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанкВертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что не считает себя героем, а события, связанные с пребыванием в зоне отчуждения, предпочел бы забыть.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек.
"Честно говоря, мне все время это хотелось забыть. Героем или ликвидатором я себя не чувствую… Мы делали то, что нам говорили, тогда было принято подчиняться. Многие, например, с кем я общался, которые тогда лазили на крышу четвертого блока (взорвавшегося реактора – ред.), они вообще не понимали, что происходило. Их отправили это сделать и все, обещали за это отпуск, квартиру, это и было мотивом", - рассказал Александр.
Он уточнил, что летом 1986 года работал в нескольких местах в 30-километровой зоне отчуждения, в частности занимался строительством, входил в группу дозиметристов, а также работал на одном из блокпостов.
Вчера, 09:57Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.