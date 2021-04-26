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Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем
Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем
Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что не считает себя героем, а... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T11:39
2021-04-26T11:39
чернобыльская аэс
украина
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что не считает себя героем, а события, связанные с пребыванием в зоне отчуждения, предпочел бы забыть.Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек.Он уточнил, что летом 1986 года работал в нескольких местах в 30-километровой зоне отчуждения, в частности занимался строительством, входил в группу дозиметристов, а также работал на одном из блокпостов.
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чернобыльская аэс, украина, происшествия

Ликвидатор аварии на ЧАЭС объяснил, почему не считает себя героем

11:39 26.04.2021
 
© РИА Новости / Игорь Костин / Перейти в фотобанкВертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии
Вертолеты ведут дезактивацию зданий Чернобыльской атомной электростанции после аварии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Игорь Костин
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, киевлянин Александр рассказал РИА Новости, что не считает себя героем, а события, связанные с пребыванием в зоне отчуждения, предпочел бы забыть.
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживало в общей сложности свыше 7 миллионов человек.
"Честно говоря, мне все время это хотелось забыть. Героем или ликвидатором я себя не чувствую… Мы делали то, что нам говорили, тогда было принято подчиняться. Многие, например, с кем я общался, которые тогда лазили на крышу четвертого блока (взорвавшегося реактора – ред.), они вообще не понимали, что происходило. Их отправили это сделать и все, обещали за это отпуск, квартиру, это и было мотивом", - рассказал Александр.
Он уточнил, что летом 1986 года работал в нескольких местах в 30-километровой зоне отчуждения, в частности занимался строительством, входил в группу дозиметристов, а также работал на одном из блокпостов.
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 09:57
Чернобыльская катастрофа: 35 лет с момента аварии Со дня страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции прошло 35 лет. 26 апреля 1986 года в реакторе №4 прогремел взрыв. Несколько сотен работников и пожарных пытались потушить пожар, горевший 10 дней. Мир окутало облако радиации. Истинные причины трагических событий на станции до сих пор окончательно не определены.
 
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