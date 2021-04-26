https://ria.ru/20210426/genotsid-1730009565.html

В Египте высказались о признании геноцида армян

В Египте высказались о признании геноцида армян

Армянская католическая община надеется, что арабские страны последуют примеру лидера США Джо Байдена и признают факт геноцида армян, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:15

2021-04-26T16:15

2021-04-26T16:15

религия и мировоззрение

мевлют чавушоглу

евросоюз

джо байден

сирия

ватикан

сша

египет

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КАИР, 26 апр - РИА Новости. Армянская католическая община надеется, что арабские страны последуют примеру лидера США Джо Байдена и признают факт геноцида армян, заявил РИА Новости архиепископ Армянской католической церкви Египта Крикор Августин.Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу охарактеризовал заявление президента как основанное на популизме, заявив в свою очередь, что Турция отвергает его."Для нас важнейшим в признании Байденом (геноцида армян - ред.) является то, что это дает гарантию, обязательство не допустить повторения подобных ужасных событий", - сказал архиепископ.По его словам, признание президентом США геноцида армян является "смелым и проницательным шагом … подтверждающим, что произошедшее никогда не будет предано забвению".По мнению архиепископа, вслед за лидером США в других странах прозвучат аналогичные заявления. "Байден не первым признал геноцид, но не думаю, что он станет последним", - сказал он, напомнив, что около 30 стран, а также Евросоюз и Ватикан ранее предприняли подобный шаг."Мы надеемся, что и другие страны признают факт геноцида, в особенности арабские государства, которые приняли армян во время погромов, такие как Египет", - подчеркнул он. При этом Крикор Августин напомнил, что армянская католическая община "не связывает геноцид с исламским миром или с арабскими странами".Геноцид армян в Османской империи ранее официально признали Ливан и Ливия, в 2020 году их примеру последовала Сирия – парламент страны принял законопроект о признании и осуждении массового уничтожения и депортации армян в 1915 году.

https://ria.ru/20210426/genotsid-1729856605.html

https://ria.ru/20210426/ssha-1729961578.html

сирия

ватикан

сша

египет

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мевлют чавушоглу, евросоюз, джо байден, сирия, ватикан, сша, египет