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Депутат Рады призвал коллег посмотреть фильм "В бой идут одни старики"
Депутат Рады призвал коллег посмотреть фильм "В бой идут одни старики"
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил организовать в парламенте просмотр фильма "В бой идут... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T14:10
2021-04-26T14:10
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил организовать в парламенте просмотр фильма "В бой идут одни старики", чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем."Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", - заявил Рабинович в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов в понедельник.По его словам, многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто предателем. Рабинович считает, что людям нужно задуматься, почему в стране сносят памятники победителям, а улицы называют именами "нацистских преступников".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210415/vatutin-1728391464.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире

Депутат Рады призвал коллег посмотреть фильм "В бой идут одни старики"

14:10 26.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил организовать в парламенте просмотр фильма "В бой идут одни старики", чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем.
"Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", - заявил Рабинович в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов в понедельник.
Николай Федорович Ватутин - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 13:17
Депутат Рады заявил, что не знает генерала, освобождавшего Киев от немцев
По его словам, многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто предателем. Рабинович считает, что людям нужно задуматься, почему в стране сносят памятники победителям, а улицы называют именами "нацистских преступников".
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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