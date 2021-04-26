https://ria.ru/20210426/film-1729983886.html

Депутат Рады призвал коллег посмотреть фильм "В бой идут одни старики"

Депутат Рады призвал коллег посмотреть фильм "В бой идут одни старики"

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил организовать в парламенте просмотр фильма "В бой идут... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:10

2021-04-26T14:10

2021-04-26T14:10

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

украина

в мире

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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович предложил организовать в парламенте просмотр фильма "В бой идут одни старики", чтобы напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто – предателем."Я предлагаю руководству Верховной рады в начале мая организовать коллективный просмотр в зале парламента фильма выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова "В бой идут одни старики", - заявил Рабинович в ходе заседания согласительного совета глав парламентских фракций и комитетов в понедельник.По его словам, многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины, а кто предателем. Рабинович считает, что людям нужно задуматься, почему в стране сносят памятники победителям, а улицы называют именами "нацистских преступников".С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20210415/vatutin-1728391464.html

https://ria.ru/20210407/ukraina-1727116611.html

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, украина, в мире