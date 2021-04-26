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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210426/film-1729898311.html
Картина "Дорогие товарищи!" стала лучшим фильмом 2020 года премии "Ника"
Картина "Дорогие товарищи!" стала лучшим фильмом 2020 года премии "Ника"
Церемония вручения премий "Ника" прошла в подмосковном Красногорске, лучшим фильмом 2020 года признана картина о забастовке рабочих в Новочеркасске "Дорогие... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T00:26
2021-04-26T02:04
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Церемония вручения премий "Ника" прошла в подмосковном Красногорске, лучшим фильмом 2020 года признана картина о забастовке рабочих в Новочеркасске "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, она также получила награду за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" состоялась в воскресенье в концертном зале "Вегас Сити Холл", награды вручали сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премию отменили из-за пандемии коронавируса. Открыл церемонию президент киноакадемии "Ника", режиссер Андрей Кончаловский.Лучшим игровым фильмом 2019 года признана картина "Француз" Андрея Смирнова.Лучшими актерами стали Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!"), Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза"), Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда"), Леонид Ярмольник ("Одесса") и Александр Паль ("Глубже!").Премию за лучший сценарий получили Сценарист фильма "Текст" Дмитрий Глуховский и Михаил Сегал, написавший сценарий к фильму "Глубже!".В номинации "Открытие года" "Ники" удостоились сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин, а также режиссёр и сценарист фильма "Китобой" Филипп Юрьев. Специальный приз премии за вклад в отечественный кинематограф получил художник и режиссер Леонид Шварцман, который в августе 2020 года отметил свое столетие.Документальный фильм "Хуциев. Мотор идет!" Петра Шепотинника стал лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучший неигровой фильм 2019 года", лучшим неигровым фильмом 2020 года стала картина "Котлован" Андрея Грязева.Национальная кинематографическая премия "Ника" вручается с 1988 года, идеологом премии стал режиссер Юлий Гусман. Победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств.
https://ria.ru/20210425/premiya-1729652508.html
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россия, в мире

Картина "Дорогие товарищи!" стала лучшим фильмом 2020 года премии "Ника"

00:26 26.04.2021 (обновлено: 02:04 26.04.2021)
 
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)Кадр из фильма "Дорогие товарищи!"
Кадр из фильма Дорогие товарищи! - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2020)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Церемония вручения премий "Ника" прошла в подмосковном Красногорске, лучшим фильмом 2020 года признана картина о забастовке рабочих в Новочеркасске "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, она также получила награду за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" состоялась в воскресенье в концертном зале "Вегас Сити Холл", награды вручали сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премию отменили из-за пандемии коронавируса. Открыл церемонию президент киноакадемии "Ника", режиссер Андрей Кончаловский.
"Я очень рад, что, во-первых, молодые приходят и без того, что я должен освободить им место, и такие талантливые люди, которые ищут свой стиль, что-то такое, что отличается от голливудского языка... У нас есть замечательные молодые, которым я с удовольствием уступаю дорогу", - сказал Кончаловский, принимая награду. Он также поблагодарил академиков за награду, а свою съемочную группу - за помощь в создании картины.
Лучшим игровым фильмом 2019 года признана картина "Француз" Андрея Смирнова.
Лучшими актерами стали Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!"), Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза"), Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда"), Леонид Ярмольник ("Одесса") и Александр Паль ("Глубже!").
Национальная кинематографическая премия Ника - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
Вчера, 00:46
Национальная кинематографическая премия "Ника"
Премию за лучший сценарий получили Сценарист фильма "Текст" Дмитрий Глуховский и Михаил Сегал, написавший сценарий к фильму "Глубже!".
В номинации "Открытие года" "Ники" удостоились сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин, а также режиссёр и сценарист фильма "Китобой" Филипп Юрьев. Специальный приз премии за вклад в отечественный кинематограф получил художник и режиссер Леонид Шварцман, который в августе 2020 года отметил свое столетие.
Документальный фильм "Хуциев. Мотор идет!" Петра Шепотинника стал лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучший неигровой фильм 2019 года", лучшим неигровым фильмом 2020 года стала картина "Котлован" Андрея Грязева.
Национальная кинематографическая премия "Ника" вручается с 1988 года, идеологом премии стал режиссер Юлий Гусман. Победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств.
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 11:01Культура
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