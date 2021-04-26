https://ria.ru/20210426/film-1729898311.html

Картина "Дорогие товарищи!" стала лучшим фильмом 2020 года премии "Ника"

Картина "Дорогие товарищи!" стала лучшим фильмом 2020 года премии "Ника"

Церемония вручения премий "Ника" прошла в подмосковном Красногорске, лучшим фильмом 2020 года признана картина о забастовке рабочих в Новочеркасске "Дорогие... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T00:26

2021-04-26T00:26

2021-04-26T02:04

культура

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583188023_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_9362ccbfbb566b01af4d314d2e7c3c89.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Церемония вручения премий "Ника" прошла в подмосковном Красногорске, лучшим фильмом 2020 года признана картина о забастовке рабочих в Новочеркасске "Дорогие товарищи!" Андрея Кончаловского, она также получила награду за лучшую режиссерскую работу, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения Национальной кинематографической премии "Ника" состоялась в воскресенье в концертном зале "Вегас Сити Холл", награды вручали сразу за два года (2020 и 2019), так как в прошлом году премию отменили из-за пандемии коронавируса. Открыл церемонию президент киноакадемии "Ника", режиссер Андрей Кончаловский.Лучшим игровым фильмом 2019 года признана картина "Француз" Андрея Смирнова.Лучшими актерами стали Юлия Высоцкая ("Дорогие товарищи!"), Чулпан Хаматова ("Доктор Лиза"), Самал Еслямова ("Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда"), Леонид Ярмольник ("Одесса") и Александр Паль ("Глубже!").Премию за лучший сценарий получили Сценарист фильма "Текст" Дмитрий Глуховский и Михаил Сегал, написавший сценарий к фильму "Глубже!".В номинации "Открытие года" "Ники" удостоились сценарист фильма "Мальчик русский" Александр Золотухин, а также режиссёр и сценарист фильма "Китобой" Филипп Юрьев. Специальный приз премии за вклад в отечественный кинематограф получил художник и режиссер Леонид Шварцман, который в августе 2020 года отметил свое столетие.Документальный фильм "Хуциев. Мотор идет!" Петра Шепотинника стал лауреатом премии "Ника" в номинации "Лучший неигровой фильм 2019 года", лучшим неигровым фильмом 2020 года стала картина "Котлован" Андрея Грязева.Национальная кинематографическая премия "Ника" вручается с 1988 года, идеологом премии стал режиссер Юлий Гусман. Победители определяются путём тайного голосования членов Академии кинематографических искусств.

https://ria.ru/20210425/premiya-1729652508.html

https://ria.ru/20210423/prokat-1729588350.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире