https://ria.ru/20210426/epshteyn-1729868112.html

Дело Эпштейна живет: западные элитарии попались на подростках

Дело Эпштейна живет: западные элитарии попались на подростках

В сложной мифологии американских демократов есть легенда о "Пиццагейте". Демократические СМИ утверждают, будто трамписты верят в то, что энное количество... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:00

2021-04-26T08:00

2021-04-26T09:27

джеффри эпштейн

хантер байден

капитолий

кевин спейси

билл клинтон

сша

авторы

мнение - авторы

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729917771_290:258:2531:1518_1920x0_80_0_0_5b802f723e3452c4b53dec844b1ab0cb.jpg

В сложной мифологии американских демократов есть легенда о "Пиццагейте". Демократические СМИ утверждают, будто трамписты верят в то, что энное количество элитариев-глобалистов регулярно участвует в оргиях с несовершеннолетними. В число этих элитариев якобы входят супруги Клинтон, верхушка Демпартии, члены королевской семьи Британии, американские олигархи и иностранные политики.Почему "Пиццагейт"? Потому что диспетчерская этого центра по торговле секс-услугами находится якобы в некой вашингтонской пиццерии. Один не очень здоровый американец однажды даже заявился в это кафе с огнестрелом.Сначала над этим мифом было принято смеяться. Теперь обвинение в вере в "Пиццагейт" смертельно опасно. Это примерно как троцкизм в сталинском СССР. Ведущие американские журналисты на полном серьезе пишут, что гибель Эшли Бэббит, застреленной 6 января в Капитолии, не нуждается в расследовании, потому что она поддерживала Трампа и верила в "Пиццагейт".Между тем в Нью-Йорке разворачивается сегодня судебный процесс, все детали которого совпадают с "Пиццагейтом". Тут и оргии на островах, и частный самолет с говорящим названием "Лолита-экспресс", и несовершеннолетние жертвы в роли истцов, и полный ассортимент элитариев.Двадцать третьего апреля в суд Манхэттена была привезена из бруклинской тюрьмы Жислен Максвелл. По версии следствия, она была одним из главных организаторов VIP-торговли секс-услугами. Ей предъявлены обвинения по вовлечению в проституцию несовершеннолетних девушек. Ее жертвам было от 14 до 17 лет. Их клиентами, согласно материалам, собранным следствием, могли быть президенты США, представители королевских семей Европы, американские политики и олигархи.Пятидесятидевятилетняя Жислен Максвелл — дама из очень непростой семьи. Ее отец Хаим Вениамин (по другим версиям, Ян Людвик) Кох родился в Подкарпатье, в нищем хасидском местечке. Вся его семья исчезла — по официальной версии, погибла в нацистском концлагере. В 1939 году 16-летний Кох сбежал во Францию, потом — в Великобританию. И там, назвавшись Иваном дю Морье, пошел добровольцем в армию. После войны он натурализовался в Англии под именем Роберта Максвелла.Историки не объясняют, откуда взялись у Максвелла-Коха огромные деньги, однако за несколько лет он стал крупнейшим медиамагнатом. Он был владельцем издательств "Пергамон Пресс" и Macmillan Inc., а также популярных таблоидов — Daily Mirror, New York Daily News, London Daily News, The European. Точные размеры его состояния неизвестны, но одних долгов перед смертью у него было на сотни миллионов фунтов. В частности, он украл 460 миллионов фунтов из пенсионных фондов своих компаний.Погиб он загадочно — не то свалился ночью со своей яхты, не то его убили. Злые языки утверждали, что он работал то ли на "Моссад", то ли на КГБ, то ли на ЦРУ. Во всяком случае, Максвелл умудрялся дружить с лидерами государств по обе стороны "железного занавеса". Его "Пергамон Пресс", например, выпускала мемуары Брежнева, Хонеккера, Тодора Живкова.Его дочь Жислен с детства вращалась в высшем свете. Поговаривали, что в конце 1980-х она была возлюбленной младшего сына королевы Елизаветы II — принца Эндрю. В начале 90-х она познакомилась в Нью-Йорке с Джеффри Эпштейном и завела отношения с ним.Состояние этого олигарха тоже взялось непонятно откуда. Он "такой таинственный был тип, строил из себя что-то вроде Великого Гэтсби", — вспоминали о нем знакомые. К концу 90-х Эпштейн — провинциальный учитель математики без диплома вуза — был звездой нью-йоркского света, миллиардером и владельцем особняка в Нью-Йорке, поместья во Флориде, двух островов в Карибском море и целого парка частных самолетов.Его остров Литл-Сент-Джеймс местные жители прозвали "островом педофилов". Его самолет назывался "Лолита-экспресс". На этом самолете регулярно летали лучшие друзья Эпштейна. Английские журналисты — американские предпочитают не трогать эту тему — утверждают, что среди них были Билл Клинтон, принц Эндрю, саудовский принц Мохаммед бен Салман, видные демократы — экс-губернатор Мэна Джордж Митчелл и экс-губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, знаменитый юрист Алан Дершовиц, актеры Кевин Спейси и Рейф Файнс. Привилегированным клиентом был престарелый миллиардер Лесли Векснер — владелец фешен-гиганта L Brands, чьим топовым брендом был производитель женского белья Victoria’s Secret.Жислен Максвелл представила Эпштейна принцу Эндрю, и это стало началом большой дружбы. Принц приглашал американца в королевский дворец в Виндзоре и поддерживал его даже после скандального процесса 2008 года, когда Эпштейн признал свою вину в вовлечении в проституцию несовершеннолетних и отсидел срок в тюрьме.Тонкость американского законодательства в том, что если человек был осужден за преступление (пусть и получил максимально мягкое наказание), больше его за это преступление к ответственности привлекать не могут. Так что после тюрьмы Эпштейн спокойно продолжил свою деятельность. Он приглашал несовершеннолетних девушек как бы на "кастинги" Victoria’s Secret, а на деле продавал их высокопоставленным клиентам. Привлечь его к суду и арестовать удалось вновь лишь в 2019 году.Дело Эпштейна насчитывало более десяти тысяч страниц. В нем хранился компромат едва ли не на всех сильных мира сего. Но удивительно кстати миллиардер внезапно покончил с собой — прямо в тюремной камере, где, по идее, должен был находиться под круглосуточным наблюдением.Даже податливое к медиазомбированию население США не поверило тогда в самоубийство. Надписи "Эпштейн не убивал себя!" появились на плакатах, футболках и даже банках с пивом. В соцсетях обрел популярность хештег ClintonBodyCount — с намеком на то, что олигарх пополнил собой "список убитых Клинтонами". Помощница президента Трампа придумала яркий глагол "Hillary’d" — получилось, что Эпштейна "отхилларили".Большую часть компромата удалось похоронить вместе с Эпштейном. Однако на многое могут сегодня пролить свет показания Жислен Максвелл. Следствие считает ее главной "мадам" в кружке Эпштейна. Жертвы обвиняют ее в том, что она сводила их с VIP-клиентами и заставляла заниматься с ними сексом.Семнадцатилетнюю на тот момент Вирджинию Робертс она свела с принцем Эндрю прямо в своем лондонском доме. Это подтверждают и фотографии, и свидетели. На все вопросы журналистов по этому поводу принц отвечал крайне запутанно и неубедительно. Есть подозрение, что, оказавшись в крайности, Максвелл вполне может попросить суд вызвать Эндрю свидетелем защиты. Это будет, конечно, грандиозный скандал, однако он отвлечет внимание публики от тех политиков из верхушки Демпартии, которые годами участвовали в вечеринках Эпштейна.Правда, сегодня адвокаты Максвелл опасаются, что их клиентку может постичь "участь принцессы Дианы". Ну — то есть что ее отправят на тот свет так же, как Эпштейна. Однако суд отказывается выпускать богатую наследницу под залог — даже несмотря на то, что ее семья предлагала рекордные 40 миллионов долларов обеспечения.Есть все основания полагать, что миф про "Пиццагейт" был наработкой американских спецслужб, специально запущенной в интернет-сообщества трампистов с целью их компрометации. Но основан он был на совершенно реальных фактах.Какое-то время назад американская элита направо и налево провозглашала свою моральную непогрешимость. Сегодня, когда на мягкую силу всем уже наплевать, маски оказались сброшены. Веселая жизнь Хантера Байдена ярко отражает вкусы и увлечения правящего режима США. Дело Эпштейна — Максвелл, похоже, добавит новых красок в эту палитру.

https://ria.ru/20200928/kinoskandal-1577845173.html

https://ria.ru/20190819/1557574694.html

https://ria.ru/20190812/1557391980.html

https://ria.ru/20190317/1551848449.html

https://ria.ru/20171020/1507216939.html

https://ria.ru/20200128/1563947888.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

джеффри эпштейн, хантер байден, капитолий, кевин спейси, билл клинтон, сша, авторы, мнение - авторы, в мире