ISA: Россия имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Южная часть России имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии, заявил РИА Новости генеральный директор Международного солнечного альянса (ISA) Аджай Матур.
"Мы бы хотели, чтобы все страны в мире были членами ISA. До недавнего времени членство было ограничено странами между Северным и Южным тропиком. Но сейчас оно повсеместно расширено, и мы смотрим на такие страны как Россия. Мы считаем, что особенно южная часть России имеет огромный потенциал для (производства – ред.) солнечной энергии. И Россия, и ISA могут научиться друг у друга. ISA предоставляет комплект уроков от других стран, и уроки, которые мы возьмем у России, могут быть предоставлены (Международному – ред.) солнечному альянсу и всему мировому сообществу пользователей солнечной энергии", - сообщил Матур.
"Россия – крупнейшее (по территории – ред.) государство на Земле. Мы рассчитываем на то, что она станет членом солнечного альянса. Мы надеемся, что Россия присоединится к нам скоро … Я бы очень хотел приехать в Россию и отдать дань уважения российскому руководству", - добавил он.