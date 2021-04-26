ISA: Россия имеет огромный потенциал для производства солнечной энергии

"Мы бы хотели, чтобы все страны в мире были членами ISA. До недавнего времени членство было ограничено странами между Северным и Южным тропиком. Но сейчас оно повсеместно расширено, и мы смотрим на такие страны как Россия. Мы считаем, что особенно южная часть России имеет огромный потенциал для (производства – ред.) солнечной энергии. И Россия, и ISA могут научиться друг у друга. ISA предоставляет комплект уроков от других стран, и уроки, которые мы возьмем у России, могут быть предоставлены (Международному – ред.) солнечному альянсу и всему мировому сообществу пользователей солнечной энергии", - сообщил Матур.