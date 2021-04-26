https://ria.ru/20210426/ekzamen-1730024348.html

Украинских школьников освободили от обязательных экзаменов

Украинских школьников освободили от обязательных экзаменов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T17:03

2021-04-26T17:03

2021-04-26T17:15

хмельницкий (город)

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579708724_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_eb0caf5173969a8a46ba20dbfb84503f.jpg

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе внешнего независимого оценивания (ВНО, украинский аналог ЕГЭ - ред.) из-за ситуации с COVID-19, передает пресс-служба главы государства.Ранее Верховная рада Украины приняла закон, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания из-за эпидемии коронавируса."Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, с марта 2020 года из-за ситуации с распространением COVID-19 на Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате."Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране. Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершающие обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - пояснили в пресс-службе, добавив, что все этапы внешнего независимого оценивания в этом году состоятся в запланированные сроки, "независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины".На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную" зону на данный момент входят Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

https://ria.ru/20210426/predmet-1729929373.html

хмельницкий (город)

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хмельницкий (город), верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире