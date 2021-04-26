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Украинских школьников освободили от обязательных экзаменов
Украинских школьников освободили от обязательных экзаменов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T17:03
2021-04-26T17:15
хмельницкий (город)
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе внешнего независимого оценивания (ВНО, украинский аналог ЕГЭ - ред.) из-за ситуации с COVID-19, передает пресс-служба главы государства.Ранее Верховная рада Украины приняла закон, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания из-за эпидемии коронавируса."Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, с марта 2020 года из-за ситуации с распространением COVID-19 на Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате."Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране. Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершающие обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - пояснили в пресс-службе, добавив, что все этапы внешнего независимого оценивания в этом году состоятся в запланированные сроки, "независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины".На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную" зону на данный момент входят Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
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хмельницкий (город), верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

Украинских школьников освободили от обязательных экзаменов

17:03 26.04.2021 (обновлено: 17:15 26.04.2021)
 
© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий школьников от прохождения обязательной государственной итоговой аттестации, в том числе внешнего независимого оценивания (ВНО, украинский аналог ЕГЭ - ред.) из-за ситуации с COVID-19, передает пресс-служба главы государства.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания из-за эпидемии коронавируса.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в раздел II "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, с марта 2020 года из-за ситуации с распространением COVID-19 на Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.
"Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране. Согласно документу, учащиеся школ и других заведений общего среднего образования, завершающие обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации. При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - пояснили в пресс-службе, добавив, что все этапы внешнего независимого оценивания в этом году состоятся в запланированные сроки, "независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины".
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На Украине действует модель "адаптивного карантина", который предусматривает установление карантинных ограничений в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". В "красную" зону на данный момент входят Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
 
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