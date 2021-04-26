https://ria.ru/20210426/egipet-1729925336.html

Власти Египта установили минимальные цены на гостиничные номера

Власти Египта установили минимальные цены на гостиничные номера

Правительство Египта установило минимальные цены на проживание в гостиницах, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:42

2021-04-26T10:42

2021-04-26T10:44

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египет

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Правительство Египта установило минимальные цены на проживание в гостиницах, сообщает АТОР.Отельеры неоднократно поднимали перед властями вопрос о необходимости госрегулирования минимальных цен в местах размещения, чтобы у гостиничного бизнеса был аргумент в переговорах с зарубежными партнерами и причина для повышения сумм в контрактах. Номера слишком дешевы, и проживание в пятизвездочном отеле по системе "все включено" не может продаваться за 15 долларов за ночь, если в других странах стоит 100 долларов, настаивали участники рынка. Посредством госрегулирования предлагалось довести цены до уровня турецких. Однако египетские профильные ведомства отвергали подобные просьбы, считая такую меру нарушением конкуренции.Теперь ситуация изменилась. После консультаций с Египетской федерацией туристических палат Минтуризма приняло решение с 1 ноября 2021 года установить минимальную плату за услуги по размещению в гостиничных заведениях категории четыре и пять звезд.Так, проживание в четырехзвездочном отеле не может быть ниже 28 долларов (2100 рублей) на одного человека в сутки. В пятизвездочной гостинице можно разместиться как минимум за 40 долларов (три тысячи рублей). Сейчас минимальная цена — 20 и 25 долларов в сутки соответственно, рассказали российские туроператоры.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, египет