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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
https://ria.ru/20210426/dorogi-1729960002.html
Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей
Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей
Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:37
2021-04-26T12:37
оренбургская область
жкх
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер.Говоря о проведенной ранее работе, глава региона сообщил, что в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" в прошлом году помимо содержания сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области общей протяженностью 11 897 километров и содержания 682 мостовых сооружения, был завершен ремонт шести мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе дух путепроводов и четырех мостов. Он сообщил, что за счет ежегодно направляемых субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, было приведено в нормативное состояние более 100 километров дорог местного значения, всего в прошлом году в рамках всех проектов и программ было отремонтировано более 850 километров дорог, в том числе на федеральных трассах.По сообщению министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, уже готовы подрядные договоры на проведение ремонтных работ на 100 процентах региональных трасс.
https://ria.ru/20210426/pasler-1729940134.html
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жкх, денис паслер, оренбургская область

Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей

12:37 26.04.2021
 
© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ОРЕНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер.
"В этом году общий объем финансирования по проекту "Безопасные качественные дороги" составляет 6,91 миллиард рублей. Запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние 258,5 километров дорог регионального и межмуниципального значения, 49 километров дорог местного значения. Общая сумма на дорожные работы в этом году в регионе – более 21 миллиарда рублей", - сказал Паслер.
Говоря о проведенной ранее работе, глава региона сообщил, что в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" в прошлом году помимо содержания сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области общей протяженностью 11 897 километров и содержания 682 мостовых сооружения, был завершен ремонт шести мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе дух путепроводов и четырех мостов.
Он сообщил, что за счет ежегодно направляемых субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, было приведено в нормативное состояние более 100 километров дорог местного значения, всего в прошлом году в рамках всех проектов и программ было отремонтировано более 850 километров дорог, в том числе на федеральных трассах.
По сообщению министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, уже готовы подрядные договоры на проведение ремонтных работ на 100 процентах региональных трасс.
"Планируется, что до конца мая все муниципальные контракты будут заключены, и дорожники приступят к работам",- сказал министр.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
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