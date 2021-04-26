https://ria.ru/20210426/dorogi-1729960002.html

Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей

Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей

Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:37

2021-04-26T12:37

2021-04-26T12:37

оренбургская область

жкх

денис паслер

оренбургская область

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ОРЕНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер.Говоря о проведенной ранее работе, глава региона сообщил, что в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" в прошлом году помимо содержания сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области общей протяженностью 11 897 километров и содержания 682 мостовых сооружения, был завершен ремонт шести мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе дух путепроводов и четырех мостов. Он сообщил, что за счет ежегодно направляемых субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, было приведено в нормативное состояние более 100 километров дорог местного значения, всего в прошлом году в рамках всех проектов и программ было отремонтировано более 850 километров дорог, в том числе на федеральных трассах.По сообщению министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, уже готовы подрядные договоры на проведение ремонтных работ на 100 процентах региональных трасс.

https://ria.ru/20210426/pasler-1729940134.html

оренбургская область

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жкх, денис паслер, оренбургская область