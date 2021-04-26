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Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей
Власти Оренбуржья направят на ремонт дорог 21 млрд рублей
Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:37
2021-04-26T12:37
2021-04-26T12:37
оренбургская область
жкх
денис паслер
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер.Говоря о проведенной ранее работе, глава региона сообщил, что в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" в прошлом году помимо содержания сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области общей протяженностью 11 897 километров и содержания 682 мостовых сооружения, был завершен ремонт шести мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе дух путепроводов и четырех мостов. Он сообщил, что за счет ежегодно направляемых субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, было приведено в нормативное состояние более 100 километров дорог местного значения, всего в прошлом году в рамках всех проектов и программ было отремонтировано более 850 километров дорог, в том числе на федеральных трассах.По сообщению министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, уже готовы подрядные договоры на проведение ремонтных работ на 100 процентах региональных трасс.
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жкх, денис паслер, оренбургская область
ОРЕНБУРГ, 26 апр – РИА Новости.
Более 21 миллиарда рублей направят в этом году власти Оренбургской области
на ремонт дорог, сообщил журналистам губернатор области Денис Паслер
.
"В этом году общий объем финансирования по проекту "Безопасные качественные дороги" составляет 6,91 миллиард рублей. Запланированы мероприятия по приведению в нормативное состояние 258,5 километров дорог регионального и межмуниципального значения, 49 километров дорог местного значения. Общая сумма на дорожные работы в этом году в регионе – более 21 миллиарда рублей", - сказал Паслер.
Говоря о проведенной ранее работе, глава региона сообщил, что в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Оренбургской области" в прошлом году помимо содержания сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Оренбургской области общей протяженностью 11 897 километров и содержания 682 мостовых сооружения, был завершен ремонт шести мостов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, в том числе дух путепроводов и четырех мостов.
Он сообщил, что за счет ежегодно направляемых субсидий муниципальным образованиям на софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, было приведено в нормативное состояние более 100 километров дорог местного значения, всего в прошлом году в рамках всех проектов и программ было отремонтировано более 850 километров дорог, в том числе на федеральных трассах.
По сообщению министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александра Полухина, уже готовы подрядные договоры на проведение ремонтных работ на 100 процентах региональных трасс.
"Планируется, что до конца мая все муниципальные контракты будут заключены, и дорожники приступят к работам",- сказал министр.