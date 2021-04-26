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В ЛНР призвали Киев дать комментарий к "дорожной карте" по Донбассу
В ЛНР призвали Киев дать комментарий к "дорожной карте" по Донбассу
Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики на ближайших заседаниях политической подгруппы и контактной группы по Донбассу... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T16:01
2021-04-26T16:01
алексей арестович
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
киев
в мире
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ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики на ближайших заседаниях политической подгруппы и контактной группы по Донбассу рассчитывает получить от представителей Киева комментарий к представленному проекту "дорожной карты" по мирному урегулированию конфликта.Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам видеоконференции предыдущей контактной группы, прошедшей 14 апреля, заявила, что представители Киева отказались рассматривать план ЛНР и ДНР по урегулированию конфликта в Донбассе."На предстоящих заседаний мы рассчитываем получить от украинской делегации комментарий к представленному нами еще в сентябре 2020 года проекту "дорожной карты" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями", - заявил журналистам представитель МИД ЛНР.По его словам, наличие данных комментариев позволило бы приступить к разработке совместного проекта плана шагов по урегулированию конфликта.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729955869.html
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луганская народная республика
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алексей арестович , ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, киев, в мире

В ЛНР призвали Киев дать комментарий к "дорожной карте" по Донбассу

16:01 26.04.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики на ближайших заседаниях политической подгруппы и контактной группы по Донбассу рассчитывает получить от представителей Киева комментарий к представленному проекту "дорожной карты" по мирному урегулированию конфликта.
Ранее пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам видеоконференции предыдущей контактной группы, прошедшей 14 апреля, заявила, что представители Киева отказались рассматривать план ЛНР и ДНР по урегулированию конфликта в Донбассе.
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"На предстоящих заседаний мы рассчитываем получить от украинской делегации комментарий к представленному нами еще в сентябре 2020 года проекту "дорожной карты" по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими соглашениями", - заявил журналистам представитель МИД ЛНР.
По его словам, наличие данных комментариев позволило бы приступить к разработке совместного проекта плана шагов по урегулированию конфликта.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. В ДНР и ЛНР заявили, что представленный Киевом документ противоречит минским соглашениям, и ждут комментарии к плану, предложенному Донецком и Луганском.
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Алексей АрестовичСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
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