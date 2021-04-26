https://ria.ru/20210426/donbass-1729988008.html

Зеленский заявил, что не хочет превращения Донбасса в "зону отчуждения"

Зеленский заявил, что не хочет превращения Донбасса в "зону отчуждения"

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС сравнил ситуацию в Донбассе с этой трагедией и заявил, что не хочет, чтобы конфликт РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T14:29

2021-04-26T14:29

2021-04-26T14:29

лнр

днр

донбасс

чернобыльская аэс

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg

КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС сравнил ситуацию в Донбассе с этой трагедией и заявил, что не хочет, чтобы конфликт на востоке страны превратил регион в "зону отчуждения".Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживали в общей сложности свыше 7 миллионов человек."Сегодня мы говорим о такой дате - 35 лет тому назад случилась эта трагедия (на ЧАЭС - ред.) и можно провести параллель с сегодняшней трагедией, которая есть на Украине на востоке, где идет война. Потому что тогда, 35 лет тому назад, это была такая общая угроза всему миру... Тогда были украинцы и, если мы проводим параллель, были русские люди, но тогда наши народы были на одной стороне - против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне в Донбассе, мы с разных сторон, что очень трагично", - заявил Зеленский в ходе посещения Чернобыльской зоны в годовщину трагедии.Президент отметил, что важно не допустить подобной трагедии в Донбассе.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь Донецк и Луганск адресовали обвинения в эскалации Киеву - по их словам, украинские силовики устраивают провокации, на которые ополченцы открывают ответный огонь. ДНР и ЛНР также заявляют, что обнаруживают десятки единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинял Киев в беспорядочном минировании территорий.

https://ria.ru/20210426/vstrecha-1729979698.html

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лнр, днр, донбасс, чернобыльская аэс, владимир зеленский, украина, в мире