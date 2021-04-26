Зеленский заявил, что не хочет превращения Донбасса в "зону отчуждения"
КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС сравнил ситуацию в Донбассе с этой трагедией и заявил, что не хочет, чтобы конфликт на востоке страны превратил регион в "зону отчуждения".
Авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока №4. В результате аварии в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Загрязнению подверглись огромные территории на Украине, в Белоруссии и России, где проживали в общей сложности свыше 7 миллионов человек.
"Сегодня мы говорим о такой дате - 35 лет тому назад случилась эта трагедия (на ЧАЭС - ред.) и можно провести параллель с сегодняшней трагедией, которая есть на Украине на востоке, где идет война. Потому что тогда, 35 лет тому назад, это была такая общая угроза всему миру... Тогда были украинцы и, если мы проводим параллель, были русские люди, но тогда наши народы были на одной стороне - против этой трагедии. Сегодня, если мы говорим о войне в Донбассе, мы с разных сторон, что очень трагично", - заявил Зеленский в ходе посещения Чернобыльской зоны в годовщину трагедии.
Президент отметил, что важно не допустить подобной трагедии в Донбассе.
"Здесь, на ЧАЭС, мы видим результат таких трагедий, мы даже называем страшное словосочетание "зона отчуждения", где нет жизни людей и наша задача как государства - сделать все, чтобы возрождалась здесь жизнь. Но сколько лет прошло. И очень не хочется, чтобы в Донбассе случилась такая же трагедия, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения. И если мы ничего не можем сделать, чтобы вернуться в прошлое и предупредить трагедию на ЧАЭС, то мы точно можем сегодня сделать все, чтобы предупредить трагедию, которая может случиться в оккупированном Донбассе", - заявил Зеленский.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В свою очередь Донецк и Луганск адресовали обвинения в эскалации Киеву - по их словам, украинские силовики устраивают провокации, на которые ополченцы открывают ответный огонь. ДНР и ЛНР также заявляют, что обнаруживают десятки единиц украинской военной техники в населенных пунктах. Кроме того, Луганск обвинял Киев в беспорядочном минировании территорий.
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