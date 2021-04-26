Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210426/donbass-1729955869.html
В Киеве призвали восстановить должность спецпредставителя США по Донбассу
В Киеве призвали восстановить должность спецпредставителя США по Донбассу
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что обсуждается назначение специального... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T12:23
2021-04-26T12:23
андрей ермак
дмитрий кулеба
донбасс
мид украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddd2d4194e7bffac71e3c62b784013f9.jpg
КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению конфликта в Донбассе.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет"."Сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ (плана действий по членству - ред.) Украиной", - сказал Ермак в интервью изданию LIGA.net.На вопрос, как быстро может произойти назначение спецпредставителя, Ермак ответил, что "тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро".Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Вадим Пристайко, занимавший должность главы МИД Украины, заявил, что Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя по Украине.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729942164.html
https://ria.ru/20210425/kravchuk-1729892559.html
донбасс
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564589653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_585df68eff96d6a88b6a3839a3b7c058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей ермак, дмитрий кулеба, донбасс, мид украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве призвали восстановить должность спецпредставителя США по Донбассу

12:23 26.04.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению конфликта в Донбассе.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 11:29
В Киеве допустили возможность замороженного конфликта в Донбассе
"Сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ (плана действий по членству - ред.) Украиной", - сказал Ермак в интервью изданию LIGA.net.
На вопрос, как быстро может произойти назначение спецпредставителя, Ермак ответил, что "тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро".
Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Вадим Пристайко, занимавший должность главы МИД Украины, заявил, что Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя по Украине.
Первый президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 21:59
Кравчук рассказал об историческом событии на переговорах по Донбассу
 
Андрей ЕрмакДмитрий КулебаДонбассМИД УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Финансист рассказал, чего опасаться владельцам долларов
03:17Россия повторила космический рекорд 30-летней давности
03:11Николь Кидман сыграла русскую Машу в новом сериале
03:07Ком в горле оказался признаком смертельно опасных болезней
02:55Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
02:33МИД предупредил о выходе из Договора по открытому небу до конца мая
02:27Маск не исключил, что покорение Марса потребует человеческих жертв
02:22Украинцев обязали платить за газ вдвое больше
02:17Специалист предупредил об опасных функциях смартфона
02:15СМИ: в Москве госпитализировали Светлану Светличную
02:12Россиянам назвали правильные продукты для "вечернего зажора"
01:57В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
01:54CNN: госсекретарь США может в мае отправиться на Украину
01:47Клип Линдеманна на русском языке набрал почти два миллиона просмотров
01:35Названы семь простых способов замедлить процесс старения
01:20WSJ: корабли КСИР в начале апреля окружили суда береговой охраны США
01:16Эксперт объяснил, как правильно сушить мокрые купюры
00:57Украина хочет начать использование новейших ядерных реакторов
00:50Госдеп призвал Россию отказаться от своей позиции по минским соглашениям
00:45Пентагон: США следят за отводом российских военных от границы с Украиной
Лента новостейМолния