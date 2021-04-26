https://ria.ru/20210426/donbass-1729955869.html

В Киеве призвали восстановить должность спецпредставителя США по Донбассу

В Киеве призвали восстановить должность спецпредставителя США по Донбассу

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что обсуждается назначение специального... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T12:23

2021-04-26T12:23

2021-04-26T12:23

андрей ермак

дмитрий кулеба

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владимир зеленский

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КИЕВ, 26 апр – РИА Новости. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, говоря о поддержке Киева со стороны США, заявил, что обсуждается назначение специального представителя по урегулированию и прекращению конфликта в Донбассе.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве были бы довольны, если бы была восстановлена должность спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что "жизнь покажет"."Сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ (плана действий по членству - ред.) Украиной", - сказал Ермак в интервью изданию LIGA.net.На вопрос, как быстро может произойти назначение спецпредставителя, Ермак ответил, что "тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро".Предыдущий спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ушел в отставку в конце сентября 2019 года после того, как его имя стало упоминаться в СМИ в связи с жалобой, положившей начало расследованию демократов. Вадим Пристайко, занимавший должность главы МИД Украины, заявил, что Киев надеется, что США как можно скорее назначат спецпредставителя по Украине.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729942164.html

https://ria.ru/20210425/kravchuk-1729892559.html

донбасс

киев

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андрей ермак, дмитрий кулеба, донбасс, мид украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире