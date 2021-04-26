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https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Единство русских — вернуть Донбассу Украину
Нет ничего страшнее внутренней смуты и гражданской войны — русская история постоянно напоминает нам об этом. И не только история. РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T08:00
2021-04-26T08:03
россия
лнр
днр
донбасс
севастополь
украина
авторы
в мире
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Нет ничего страшнее внутренней смуты и гражданской войны — русская история постоянно напоминает нам об этом. И не только история.На днях в Севастополе открыли первый в России памятник окончанию Гражданской войны — той, что была сто лет назад. Хотели назвать его "примирению и единению сторон, противоборствовавших в Гражданской войне" — потом решили ограничиться 100-летием окончания, но суть от этого не изменилась. Это именно памятник примирению русских между собой: поручик белой армии и командир-красногвардеец преклоняют головы у подножия колонны, на вершине которой установлена фигура Родины-матери, призывающей их оставить вражду. "Мы единый народ, и Россия у нас одна" — это не просто надпись на мемориале, это оплаченная миллионами убитых и изгнанных истина. Сейчас общество практически единодушно: никогда больше ничего подобного не должно повториться. Но, увы, пока что мы не знаем, когда сможем поставить памятник примирению в другой гражданской войне. Той, которая еще даже не закончилась.Нет, в Российской Федерации нет никакой холодной гражданской, но она идет на Украине. То есть в исторической России — и хотя в Донбассе сейчас редко стреляют, конфликт как бы заморожен, однако от этого он не перестает быть нашей национальной трагедией. Нашей — это всех русских, всего русского мира, триединой семьи великороссов, малороссов и белорусов. Но ведь на Украине не только власти, но и многие ее жители сейчас не считают себя частью русского мира, не считают русских и украинцев двумя частями одного народа, называют Россию врагом и агрессором, а собственное русское население заставляют учить русофобскую версию нашей истории и переходить на украинский язык. Да, но что это меняет в сути происходящего: часть русского мира, русского народа враждует с другой частью русского мира. Не просто украинцы враждуют с русскими — а одни русские враждуют с другими. Что это, если не гражданская война?"Единство русских" — так назывался прошедший на днях в Донецке форум, в котором участвовали и представители Донецкой и Луганской народных республик, и гости из России. Обсуждались защита прав и свобод русских — и их единство. "Русские своих не бросают" — часто повторяли на форуме, и сейчас это особенно важно для Донбасса, который был, есть и будет русским.Так совпало, что как раз в эти же дни Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Зеленского встретиться в любой точке Донбасса — напомнив, что вопросы урегулирования конфликта нужно обсуждать с руководителями ДНР и ЛНР, а для встречи с президентом России придется приехать в Москву. Понятно, что Зеленский никуда не поедет — ни в народные республики, которые Киев не признает, ни в Москву, визит в которую был бы назван его противниками "капитуляцией перед врагом". По сути, украинские элиты оказались в заложниках у выдуманной ими войны с Россией и собственной ставки на русофобию.Они не могут говорить ни с Россией, ни с собственными гражданами-русскими — причем как с теми, кто живет в ДНР и ЛНР и давно уже не считает себя гражданином Украины, так и с теми, кто живет на Украине. Или, как говорят в ДНР, в ОЧУ, то есть на "оставшейся части Украины". Если русских в ДНР Киев просто не признает стороной переговоров, то русским на "ОЧУмелых" территориях предлагают смириться с постепенной дерусификацией (языковой, культурной), с отказом от исторической памяти. Русским предлагают стать предателями — предать своих предков, свой народ, самих себя. И кто-то думает, что русские на это согласятся? Даже если сейчас они вынуждены молча терпеть все происходящее на "ОЧУмелой" территории.Нет, тут расчет на другое — на то, что русские постепенно забудут о том, что такое быть русским. Станут сначала "украинскими русскими" — а потом будут постепенно украинизированы. Причем не в тех украинцев, которые являются, по сути, переименованными малороссами, то есть одной из трех частей русского народа, а в искусственно выводимых "украинцев-европейцев", у которых русофобия и ненависть к России является важнейшей частью самоидентификации. То есть из русских и украинцев Украины хотят под видом антироссийских вырастить антирусских — что это, как не попытка раскола одного народа, натравливание одной его части на другую? Что это, как не гражданская война, не подготовка к затяжному, на века, конфликту, к братоубийственному противостоянию?Но русские не для того создали великую цивилизацию, пройдя через разделение Средних веков, через Смутное время, через Гражданскую войну, не для того преодолевают сейчас последствия распада СССР, чтобы позволить вбить клин в самое свое сердце, позволить зацементировать случайное разделение и тем самым уничтожить себя. Нет — русские в любом случае восстановят свое единство, соберут вместе весь свой народ и свои земли. Единство русских — это не просто лозунг, это главное условие великого будущего нашего народа. И поэтому Донбасс — это не просто форпост русского мира, это авангард борьбы за его воссоединение, за преодоление раскола. Борьбы за Новороссию, за настоящую Украину-Малороссию, то есть за единую великую Россию.
https://ria.ru/20210423/ukraina-1729557172.html
https://ria.ru/20210423/moskva-1729647332.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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60
россия, лнр, днр, донбасс, севастополь, украина, авторы, в мире

Единство русских — вернуть Донбассу Украину

08:00 26.04.2021 (обновлено: 08:03 26.04.2021)
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг Украины
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Нет ничего страшнее внутренней смуты и гражданской войны — русская история постоянно напоминает нам об этом. И не только история.
На днях в Севастополе открыли первый в России памятник окончанию Гражданской войны — той, что была сто лет назад. Хотели назвать его "примирению и единению сторон, противоборствовавших в Гражданской войне" — потом решили ограничиться 100-летием окончания, но суть от этого не изменилась. Это именно памятник примирению русских между собой: поручик белой армии и командир-красногвардеец преклоняют головы у подножия колонны, на вершине которой установлена фигура Родины-матери, призывающей их оставить вражду. "Мы единый народ, и Россия у нас одна" — это не просто надпись на мемориале, это оплаченная миллионами убитых и изгнанных истина. Сейчас общество практически единодушно: никогда больше ничего подобного не должно повториться. Но, увы, пока что мы не знаем, когда сможем поставить памятник примирению в другой гражданской войне. Той, которая еще даже не закончилась.
Монумент Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 08:00
Россия расставила точки над Україной
Нет, в Российской Федерации нет никакой холодной гражданской, но она идет на Украине. То есть в исторической России — и хотя в Донбассе сейчас редко стреляют, конфликт как бы заморожен, однако от этого он не перестает быть нашей национальной трагедией. Нашей — это всех русских, всего русского мира, триединой семьи великороссов, малороссов и белорусов. Но ведь на Украине не только власти, но и многие ее жители сейчас не считают себя частью русского мира, не считают русских и украинцев двумя частями одного народа, называют Россию врагом и агрессором, а собственное русское население заставляют учить русофобскую версию нашей истории и переходить на украинский язык. Да, но что это меняет в сути происходящего: часть русского мира, русского народа враждует с другой частью русского мира. Не просто украинцы враждуют с русскими — а одни русские враждуют с другими. Что это, если не гражданская война?
"Единство русских" — так назывался прошедший на днях в Донецке форум, в котором участвовали и представители Донецкой и Луганской народных республик, и гости из России. Обсуждались защита прав и свобод русских — и их единство. "Русские своих не бросают" — часто повторяли на форуме, и сейчас это особенно важно для Донбасса, который был, есть и будет русским.
Так совпало, что как раз в эти же дни Владимир Путин ответил на предложение президента Украины Зеленского встретиться в любой точке Донбасса — напомнив, что вопросы урегулирования конфликта нужно обсуждать с руководителями ДНР и ЛНР, а для встречи с президентом России придется приехать в Москву. Понятно, что Зеленский никуда не поедет — ни в народные республики, которые Киев не признает, ни в Москву, визит в которую был бы назван его противниками "капитуляцией перед врагом". По сути, украинские элиты оказались в заложниках у выдуманной ими войны с Россией и собственной ставки на русофобию.
Они не могут говорить ни с Россией, ни с собственными гражданами-русскими — причем как с теми, кто живет в ДНР и ЛНР и давно уже не считает себя гражданином Украины, так и с теми, кто живет на Украине. Или, как говорят в ДНР, в ОЧУ, то есть на "оставшейся части Украины". Если русских в ДНР Киев просто не признает стороной переговоров, то русским на "ОЧУмелых" территориях предлагают смириться с постепенной дерусификацией (языковой, культурной), с отказом от исторической памяти. Русским предлагают стать предателями — предать своих предков, свой народ, самих себя. И кто-то думает, что русские на это согласятся? Даже если сейчас они вынуждены молча терпеть все происходящее на "ОЧУмелой" территории.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 14:54
Кравчук испугался приезда Зеленского в Москву
Нет, тут расчет на другое — на то, что русские постепенно забудут о том, что такое быть русским. Станут сначала "украинскими русскими" — а потом будут постепенно украинизированы. Причем не в тех украинцев, которые являются, по сути, переименованными малороссами, то есть одной из трех частей русского народа, а в искусственно выводимых "украинцев-европейцев", у которых русофобия и ненависть к России является важнейшей частью самоидентификации. То есть из русских и украинцев Украины хотят под видом антироссийских вырастить антирусских — что это, как не попытка раскола одного народа, натравливание одной его части на другую? Что это, как не гражданская война, не подготовка к затяжному, на века, конфликту, к братоубийственному противостоянию?
Но русские не для того создали великую цивилизацию, пройдя через разделение Средних веков, через Смутное время, через Гражданскую войну, не для того преодолевают сейчас последствия распада СССР, чтобы позволить вбить клин в самое свое сердце, позволить зацементировать случайное разделение и тем самым уничтожить себя. Нет — русские в любом случае восстановят свое единство, соберут вместе весь свой народ и свои земли. Единство русских — это не просто лозунг, это главное условие великого будущего нашего народа. И поэтому Донбасс — это не просто форпост русского мира, это авангард борьбы за его воссоединение, за преодоление раскола. Борьбы за Новороссию, за настоящую Украину-Малороссию, то есть за единую великую Россию.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
 
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