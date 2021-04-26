https://ria.ru/20210426/diplomatiya-1729899724.html
Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
Захарова сообщила о включении США в список недружественных России стран
Список "недружественных государств", которым запретят брать на работу в дипмиссиях россиян, составляется, в него включат США, сообщила официальный представитель РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T02:36
2021-04-26T02:36
2021-04-26T03:04
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр - РИА Новости. Список "недружественных государств", которым запретят брать на работу в дипмиссиях россиян, составляется, в него включат США, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, окончательный перечень станет известен после издания соответствующего распоряжения кабинета министров. Сам документ, отметила Захарова, готовят разные ведомства. При этом она подчеркнула, что такой шаг вызван "абсолютно недружественными действиями" США, которые ввели очередные санкции против Москвы и объявили о высылке российских дипломатов.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, ограничивающий для иностранных дипмиссий, занимающихся недружественными действиями, найм работников в России. Трудовые договоры, заключенные ранее с физлицами, число которых превышает определенное правительством России, подлежат расторжению.
https://ria.ru/20210421/putin-1729265389.html
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