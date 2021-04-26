https://ria.ru/20210426/diplomat-1730066674.html
СМИ назвали имя украинского дипломата, которого вышлют из России
СМИ назвали имя украинского дипломата, которого вышлют из России
Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:45
2021-04-26T22:45
2021-04-26T22:45
олег николенко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу, передает агентство УНИАН со ссылкой на собеседника в посольстве.Ранее МИД РФ заявил, что Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев в ответ на высылку своего дипломата из России в ближайшее время объявит о зеркальной мере."МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при посольстве Украины - это Сергей Игоревич Дереза. Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключенных", - цитирует агентство собеседника.
https://ria.ru/20210426/ukraina-1730045119.html
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олег николенко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, украина, в мире