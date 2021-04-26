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СМИ назвали имя украинского дипломата, которого вышлют из России
СМИ назвали имя украинского дипломата, которого вышлют из России
Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу, передает агентство УНИАН со ссылкой на... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T22:45
2021-04-26T22:45
олег николенко
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид украины
украина
в мире
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу, передает агентство УНИАН со ссылкой на собеседника в посольстве.Ранее МИД РФ заявил, что Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев в ответ на высылку своего дипломата из России в ближайшее время объявит о зеркальной мере."МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при посольстве Украины - это Сергей Игоревич Дереза. Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключенных", - цитирует агентство собеседника.
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олег николенко, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид украины, украина, в мире

СМИ назвали имя украинского дипломата, которого вышлют из России

22:45 26.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание посольства Украины в Москве
Здание посольства Украины в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИЕВ, 26 апр - РИА Новости. Россия объявила персоной нон грата сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу, передает агентство УНИАН со ссылкой на собеседника в посольстве.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Украины в России за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля. Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что Киев в ответ на высылку своего дипломата из России в ближайшее время объявит о зеркальной мере.
"МИД РФ высылает сотрудника консульского отдела при посольстве Украины - это Сергей Игоревич Дереза. Наш дипломат принимал активное участие в защите граждан Украины, посещал суды и СИЗО, где незаконно содержат украинских политзаключенных", - цитирует агентство собеседника.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
18:41
Киев пообещал ответить на высылку дипломата из России
 
Олег НиколенкоРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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