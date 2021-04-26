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Голикова рассказала о планах по организации летнего отдыха детей
Голикова рассказала о планах по организации летнего отдыха детей
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в этом году регионы планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию 48,8 миллиарда рублей, на отдых поедут... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:18
2021-04-26T13:18
2021-04-26T13:24
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в этом году регионы планируют потратить на летнюю оздоровительную кампанию 48,8 миллиарда рублей, на отдых поедут 4,3 миллиона детей."По оперативным данным, которые сегодня представили регионы страны, в 2021 году планируется к открытию 37,6 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей. Общий объем финансирования, который запланирован регионами страны для проведения летней оздоровительной кампании, составляет 48,8 миллиарда рублей. Мы предполагаем, что летним отдыхом будет охвачено 4,3 миллиона наших детей, из них почти 1,5 миллиона - это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации ", - сказала она на совещании с вице-премьерами.
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