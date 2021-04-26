https://ria.ru/20210426/dannye-1730011566.html

Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных россиян

Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных россиян

Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян и... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T16:23

2021-04-26T16:23

2021-04-26T16:30

владимир путин

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян и содействия развитию российских организаций, разрабатывающих программное обеспечение, говорится в опубликованных на сайте Кремля поручениях."Правительству... ускорить подготовку и внесение в федеральный закон "О персональных данных" изменений, направленных на усиление защиты персональных данных граждан, а также на содействие развитию российских организаций, разрабатывающих программное обеспечение и программно-аппаратные комплексы", - говорится в сообщении.Как отмечается, доложить о работе нужно до 1 июля.

https://ria.ru/20210327/dannye-1603104078.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество