https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729913965.html

Военный радиолог назвал ликвидацию аварии на ЧАЭС большим подвигом

Военный радиолог назвал ликвидацию аварии на ЧАЭС большим подвигом

Советские люди проявили большой подвиг при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), они пытались выполнить поставленные... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T08:40

2021-04-26T08:40

2021-04-26T08:40

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

белоруссия

украина

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МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Советские люди проявили большой подвиг при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), они пытались выполнить поставленные задачи, не щадя сил и не заботясь о своем здоровье, иногда даже излишне, считает председатель комитета ветеранов-чернобыльцев Белорусского общественного объединения ветеранов, ликвидатор аварии, военный радиолог Владимир Каменков."Условия были очень напряженные, изматывающие буквально. Потому что оперативная группа, в принципе, работала круглосуточно. Самый напряг был с 7.00 до 23.00, а потом только дежурные оставались. И то – были случаи, когда и ночью нас вызывали на работу. Работа такая, что приезжаешь со смены, одежду сменил, санитарную обработку прошел, падаешь и засыпаешь, усталость была огромная. Но нужно сказать, что наши люди, многонациональные советские люди - от Камчатки до Калининграда – проявляли большой подвиг и желание, не щадя сил и не заботясь о собственном здоровье, иногда даже излишне, пытались выполнить поставленные задачи. Ликвидаторы проявляли героизм в самых разных ситуациях", - рассказал Каменков РИА Новости.По его словам, на территории сектора, который был предназначен для работы Белорусского военного округа, пребывали части из Уральского, Московского, Прибалтийского, Северо-Кавказского и Среднеазиатского военных округов. "Так что было очень много людей самых разных, и все они проявляли желание максимально выполнить те задачи, которые им поставило руководство", - рассказал собеседник агентства.Каменков был задействован в ликвидации последствий аварии в 1986 и 1988 годах, до этого он работал в Минском государственном медицинском институте, где преподавал дисциплину "оружие массового поражения и защита и от него"."Мне было 39 лет, и 40-летие я встречал там, в зоне. Как и многие другие. Я принимал участие в ликвидации в должности главного радиолога оперативной группы сектора номер один. Оперативная группа располагалась в поселке Солнечный, деревня Пирки, что как раз в опасной 30-километровой зоне эвакуации", - рассказал Каменков.Он также обратил внимание, что именно в зоне эвакуации ему и другим ликвидаторам довелось проживать, а работы они выполняли в разных местах – и в десяти километрах от реактора, и в пяти, и на самом реакторе.Как сообщил Каменков, в 1986 году он работал возле ЧАЭС на протяжении июня-июля, после чего его сменили, а повторно направили на ликвидацию последствий на февраль-апрель 1988 года, к тому моменту "уже многие радиологи Советского Союза прошли по первому кругу". "Но в 1988 году уже значительно было проще и легче, поскольку оперативная группа располагалась не в 30-километровой зоне, а в поселке Рудаков – это населенный пункт, который находится на значительном расстоянии от опасного места", - добавил он.Двадцать шестого апреля 1986 года произошла крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века – авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), расположенной на территории Украины. По данным департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Белоруссии, на территориях радиоактивного загрязнения оказалось 3,6 тысячи населенных пунктов, в которых проживали 2,2 миллиона человек, 479 населенных пунктов прекратили существование. С пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий отселено 137,7 тысячи человек, из них 75% – жители Гомельской области.

https://ria.ru/20210426/chernobyl-1729913237.html

https://ria.ru/20210426/avariya-1729627498.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), белоруссия, украина, в мире