https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729931769.html

В Москве началось благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

В Москве началось благоустройство территории возле вокзала "Восточный"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по благоустройству территории возле строящегося вокзала "Восточный", сообщил заместитель... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T10:45

2021-04-26T10:45

2021-04-26T10:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570133659_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_8a6256be6f2bd6d2a65a03ed053c04e3.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по благоустройству территории возле строящегося вокзала "Восточный", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 гектара. Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта", - сообщил Бирюков.По его словам, на первом этапе запланирована замена асфальтобетонного покрытия тротуаров, на месте "народных троп" сделают удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов запланирована установка новых фонарей с энергосберегающими лампами.Бирюков сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тысяч квадратных метров газона, установят 33 новых фонаря, лавочки и урны.В настоящее время начался демонтаж покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе. Место проведения работ огородят, для пешеходов организуют удобные проходы.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.

https://realty.ria.ru/20210426/park-1729920005.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва