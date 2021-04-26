https://ria.ru/20210426/blagoustroystvo-1729931769.html
В Москве началось благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
В Москве началось благоустройство территории возле вокзала "Восточный"
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по благоустройству территории возле строящегося вокзала "Восточный", сообщил заместитель... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T10:45
2021-04-26T10:45
2021-04-26T10:45
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петр бирюков
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по благоустройству территории возле строящегося вокзала "Восточный", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 гектара. Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта", - сообщил Бирюков.По его словам, на первом этапе запланирована замена асфальтобетонного покрытия тротуаров, на месте "народных троп" сделают удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов запланирована установка новых фонарей с энергосберегающими лампами.Бирюков сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тысяч квадратных метров газона, установят 33 новых фонаря, лавочки и урны.В настоящее время начался демонтаж покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе. Место проведения работ огородят, для пешеходов организуют удобные проходы.Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.
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петр бирюков, москва
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости.
Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к работам по благоустройству территории возле строящегося вокзала "Восточный", сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Благоустройство будет проходить в два этапа, общая площадь работ составит 4,2 гектара. Вначале приведем в порядок пешеходные маршруты от жилого сектора к вокзалу, затем будут обустроены удобные подъезды для транспорта", - сообщил Бирюков.
По его словам, на первом этапе запланирована замена асфальтобетонного покрытия тротуаров, на месте "народных троп" сделают удобные дорожки. Для обеспечения безопасности пешеходов запланирована установка новых фонарей с энергосберегающими лампами.
"В третьем квартале стартуют работы по организации удобных подъездных путей к вокзалу "Восточный". На проезжей части обновят асфальтобетонное покрытие, тротуары отделят бордюрным камнем, обустроят парковки. Для пассажиров общественного транспорта установим два современных остановочных павильона", - добавил заммэра.
Бирюков сообщил, что на прилегающей к новому вокзалу территории разобьют более 13 тысяч квадратных метров газона, установят 33 новых фонаря, лавочки и урны.
В настоящее время начался демонтаж покрытий пешеходной зоны в южной части вокзала, со стороны Щелковского шоссе. Место проведения работ огородят, для пешеходов организуют удобные проходы.
Завершение всех работ по благоустройству запланировано на осень этого года.