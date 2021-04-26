В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке

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Около 20 белух попали в ледяной плен. В бухту Пенкигнгэй они пришли за рыбой. Резкое похолодание отрезало им путь к открытой воде. Смерзшийся лед образовал непреодолимую преграду. Специалисты считают, что людям вмешиваться нельзя. Это может навредить экосистеме района. У животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов.