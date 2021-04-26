https://ria.ru/20210426/belukhi-1730047110.html
В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке
В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке
Около 20 белух попали в ледяной плен. В бухту Пенкигнгэй они пришли за рыбой. Резкое похолодание отрезало им путь к открытой воде. Смерзшийся лед образовал непреодолимую преграду. Специалисты считают, что людям вмешиваться нельзя. Это может навредить экосистеме района. У животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов.
2021-04-26T18:56
2021-04-26T18:56
2021-04-26T18:56
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В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке
В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке
2021-04-26T18:56
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PT1M04S
РИА Новости
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чукотка, видео
В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке
Около 20 белух попали в ледяной плен. В бухту Пенкигнгэй они пришли за рыбой. Резкое похолодание отрезало им путь к открытой воде. Смерзшийся лед образовал непреодолимую преграду. Специалисты считают, что людям вмешиваться нельзя. Это может навредить экосистеме района. У животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов.
2021-04-26T18:56
true
PT1M04S
В ледяной ловушке: белухи оказались отрезаны от большой воды на Чукотке
Около 20 белух попали в ледяной плен. В бухту Пенкигнгэй они пришли за рыбой. Резкое похолодание отрезало им путь к открытой воде. Смерзшийся лед образовал непреодолимую преграду. Специалисты считают, что людям вмешиваться нельзя. Это может навредить экосистеме района. У животных есть все шансы выжить, дождавшись разрушения льдов.